Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 18 luglio 2023

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 18 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 luglio 2023 - Brooke rivelerà a Hope e Liam la verità appena scoperta. La Logan, salutato Ridge, correrà a raccontare tutto alla figlia e al genero che, come lei, rimarranno senza parole. Intanto il Forrester comunicherà a Steffy e a Taylor la sua intenzione di trasferirsi a casa di Eric, per schiarirsi le idee. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 18 luglio 2023 - Hunkar non riesce a credere di essere stata capace d'infliggere tanto dolore, così come non riesce a credere che Demir la stia facendo patire le pene dell'inferno. La signora torna a sfogarsi con Fekeli, l'unico che può offrirle il conforto di cui necessita in questo momento buio. Hunkar confida ad Ali Ramet di sentirsi in colpa nei confronti di Zuleyha e Yilmaz, poiché ha impedito loro di essere felici insieme, e lo ha fatto soltanto per garantire al figlio di esserlo. Nonostante si sia spinta oltre solo per amore dello Yaman, quest'ultimo, ingrato, l'ha tradita come in passato la tradì il marito, Adnan. Il pentimento, la vergogna e la delusione non le permettono di tornare a sorridere. L'uomo, sinceramente dispiaciuto di vedere quanto l'amata stia male, prova a confortarla...Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 luglio 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 18 luglio 2023 - Romulo non saprà se e come dire a Don Alonso che sua figlia ha una relazione con Mauro. Il maggiordomo, dopo aver minacciato il cameriere di licenziarlo e cacciarlo dalla tenuta, consiglierà al marchese di organizzare un incontro con il duca di Belmonte e suo figlio, affinché Leonor venga promessa in sposa. La ragazza, ignara di tutto, continuerà a fantasticare di fuggire con il suo innamorato, che tenterà di riportarla con i piedi per terra. Intanto Pia e Romulo chiederanno a Cruz di poter assumere un aiuto in cucina; i due avranno ovviamente intenzione di tenere Lope con loro ma di non dirlo a nessuno. Jana aiuta Curro a trovare il libro ma senza successo. Il ragazzo, sfinito, racconterà alla cameriera di aver avuto un’infanzia molto triste. Alla tenuta arriverà Padre Camillo e Petra sarà felicissima che un uomo di Chiesa alloggi da loro. Il sacerdote se ne andrà però molto presto… per poi tornare svenuto, portato in braccio da Lope e Salvador. Cruz scoprirà che suo marito ha accettato che suo padre gli faccia da garante e andrà su tutte le furie. La marchesa affronterà suo padre e lui la minaccerà di diseredarla. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 luglio 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 18 luglio 2023 - Zeynep cambierà idea. La ragazza, con già l’abito da sposa addosso, comunicherà a Mehdi di non voler procedere con le loro nozze. Sakine riuscirà a convincerla ad andare avanti e la cerimonia si svolgerà molto velocemente tra le vie del paese. La festa verrà invece sconvolta dall’arrivo di Faruk. Il ragazzo, mandato da Nermin, arriverà nel quartiere per “salvare” la sua fidanzata ma quello che troverà lo lascerà sena parole. Mehdi, infastidito da questa intrusione, prenderà a pugni Faruk e Zeynep sarà sconvolta da questa scoperta e comincerà a pentirsi di aver sposato Mehdi. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 18 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 18 luglio​ 2023 - vedremo che la vita di Tirso è appesa a un filo, e Julia, in preda all'incertezza, non trova il coraggio di fargli visita ma non ne capisce il perché. Decide così di rivolgersi a Leo, convinta che possa aiutarla a scoprire la verità. Leo si sta comportando in modo davvero impeccabile con tutti e Julia inizia a considerare l'idea di perdonarlo e dare una seconda chance alla loro relazione, nonostante i dubbi di Diana. Nel frattempo, Ribero e Cloe si avvicinano sempre di più. A Rio Muni, Victor rimprovera Carmen per la sua apatica partecipazione ai preparativi del matrimonio, e Carmen a sua volta risponde accusandolo di non comprendere quello che sta passando: le elezioni al Circolo, la separazione di suo padre e le problematiche nella fabbrica. Nel frattempo, Ines sa che deve convincere Victor ad invitare Patricia al matrimonio, altrimenti rischia che la donna sveli a Ventura della sua relazione con Angel. Julia, si decide a fare visita a Tirso in ospedale. Lui riferisce di avere ricordi confusi riguardo agli istanti precedenti all'incidente e di non sapere di cosa stessero discutendo. Tuttavia, quando Mario va a trovarlo, ammette di ricordare chiaramente che Julia, prima di essere investito, gli aveva chiesto se desiderasse stare con lei, e cui lui aveva risposto di sì. Tirso spiega a Mario che ha finto di non ricordare la conversazione con Julia perché, riflettendoci bene, non era certo che una relazione tra loro potesse funzionare! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

