Un Altro Domani Anticipazioni 18 luglio 2023: Tirso finge!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 18 luglio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Tirso dirà a Julia di avere dei ricordi molto confusi sugli istanti precedenti l'incidente e di non ricordarsi di cosa stessero discutendo.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 18 luglio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: La vita di Tirso è appesa a un filo e Julia non trova il coraggio di fargli visita. Perché? Neanche lei lo sa, per cui richiede il supporto di Leo, convinta che possa aiutarla a scoprirlo. JJu.

Anticipazioni Un Altro Domani: Ines convince Ventura a ospitare Patricia in Casa loro

Francisco, nonostante abbia allontanato Patricia da casa, decide comunque di permetterle di continuare a lavorare in fabbrica, ma non desidera più avere alcun coinvolgimento con lei e chiede a Carmen di aiutarlo. Nel frattempo, nel villaggio tutti sono agitati a causa dell'incidente di Tirso. Patricia ha ormai il controllo su Ines e le impone le sue richieste, vedremo infatti la bibliotecaria fare una strana proposta a Ventura: gli chiede di ospitare Patricia nella loro casa poiché è stata cacciata da Don Francisco e alloggia in un albergo. Ventura rimane piuttosto sorpreso, essendo consapevole del conflitto tra sua moglie e Patricia, ma Ines lo rassicura dicendo che desidera solo aiutare una persona bisognosa. Alla fine, seppur controvoglia, Ventura accetta.

Anticipazioni Un Altro Domani: Tutti al capezzale di Tirso

In ospedale da Tirso, Diana non manca di fare polemica: fa una scenata alla dottoressa per l'attesa e perché non si fida. Per fortuna interviene Julia a contenerla, la ragazza infatti, già a assalita dai sensi di colpa, non vuole certo creare altra ansia intorno al povero Tirso. Elena, Mario, Julia e Erik si ritrovano e cercano di incoraggiarsi a vicenda sul fatto che Tirso troverà la forza di reagire all'accaduto e riprendersi, ma in realtà sono tutti molto preoccupati. Victor informa Carmen della situazione: Patricia ora vive a casa loro. Il ragazzo le esprime tutta la sua preoccupazione e le dice di volere andare aventi con i preparativi della festa di fidanzamento per abbandonare quanto prima l'abitazione dei genitori.

Tirso finge con Julia, nella puntata di Un Altro Domani del 18 luglio 2023

La vita di Tirso è appesa a un filo, e Julia, in preda all'incertezza, non trova il coraggio di fargli visita ma non ne capisce il perché. Decide così di rivolgersi a Leo, convinta che possa aiutarla a scoprire la verità. Leo si sta comportando in modo davvero impeccabile con tutti e Julia inizia a considerare l'idea di perdonarlo e dare una seconda chance alla loro relazione, nonostante i dubbi di Diana. Nel frattempo, Ribero e Cloe si avvicinano sempre di più. A Rio Muni, Victor rimprovera Carmen per la sua apatica partecipazione ai preparativi del matrimonio, e Carmen a sua volta risponde accusandolo di non comprendere quello che sta passando: le elezioni al Circolo, la separazione di suo padre e le problematiche nella fabbrica. Nel frattempo, Ines sa che deve convincere Victor ad invitare Patricia al matrimonio, altrimenti rischia che la donna sveli a Ventura della sua relazione con Angel. Julia, si decide a fare visita a Tirso in ospedale. Lui riferisce di avere ricordi confusi riguardo agli istanti precedenti all'incidente e di non sapere di cosa stessero discutendo. Tuttavia, quando Mario va a trovarlo, ammette di ricordare chiaramente che Julia, prima di essere investito, gli aveva chiesto se desiderasse stare con lei, e cui lui aveva risposto di sì. Tirso spiega a Mario che ha finto di non ricordare la conversazione con Julia perché, riflettendoci bene, non era certo che una relazione tra loro potesse funzionare!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45