La Promessa Anticipazioni 18 luglio 2023: Leonor vuole fuggire con Mauro ma sta per sposare un altro uomo...

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 18 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Leonor continuerà a fantasticare di vivere la sua storia d'amore con Mauro ma Don Alonso potrebbe prometterla in sposa a un altro.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 18 luglio 2023, alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che Romulo non saprà se e come dire a Don Alonso che sua figlia ha una relazione con Mauro. Il maggiordomo, dopo aver minacciato il cameriere di licenziarlo e cacciarlo dalla tenuta, consiglierà al marchese di organizzare un incontro con il duca di Belmonte e suo figlio, affinché Leonor venga promessa in sposa. La ragazza, ignara di tutto, continuerà a fantasticare di fuggire con il suo innamorato, che tenterà di riportarla con i piedi per terra. Intanto Pia e Romulo chiederanno a Cruz di poter assumere un aiuto in cucina; i due avranno ovviamente intenzione di tenere Lope con loro ma di non dirlo a nessuno. Jana aiuta Curro a trovare il libro ma senza successo. Il ragazzo, sfinito, racconterà alla cameriera di aver avuto un’infanzia molto triste. Alla tenuta arriverà Padre Camillo e Petra sarà felicissima che un uomo di Chiesa alloggi da loro. Il sacerdote se ne andrà però molto presto… per poi tornare svenuto, portato in braccio da Lope e Salvador. Cruz scoprirà che suo marito ha accettato che suo padre gli faccia da garante e andrà su tutte le furie. La marchesa affronterà suo padre e lui la minaccerà di diseredarla.

Anticipazioni La Promessa: Romulo vuole mettere un freno alla relazione tra Mauro e Leonor

Romulo ha scoperto tutto e non può credere che un domestico così diligente e capace come Mauro, stia facendo un errore così grossolano, instaurando una relazione con Leonor. Il maggiordomo è andato su tutte le furie ma nonostante l’ira, non se la sente di raccontare tutto a Don Alonso. Dopo aver minacciato Mauro di licenziarlo se non troncherà immediatamente il suo rapporto con la marchesina, consiglierà al suo padrone di organizzare una cena con i duchi di Belmonte e di dare in sposa Leonor al giovane Juan Luis. Don Alonso accetterà il suo consiglio mentre Leonor continuerà a fantasticare di fuggire insieme al suo innamorato, che tenterà di riportarla con i piedi per terra e di non rovinare le loro vite.

La Promessa Anticipazioni: Pia e Romulo impediscono la partenza di Lope

Pia e Simona hanno convinto Romulo ad accettare che Lope lavori in cucina. Ora toccherà al maggiordomo e alla governante proporre la novità a Cruz. I due chiederanno alla marchesa il permesso di assumere un aiuto per Simona e Candela ma non faranno alcun riferimento al giovane e talentuoso Lope. Fingeranno che si tratti di una donna e si premureranno che la marchesa non scopra mai niente. Ma a capire il loro gioco sarà Petra, che vorrà correre a informare immediatamente la sua signora.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz furiosa con Don Alonso ma…

Petra scoprirà presto di Lope ma prima che questo succeda, la cameriera verrà distratta dall’arrivo alla tenuta di Padre Camillo. Il sacerdote sarà solo di passaggio e ripartirà molto presto ma Petra comincerà a credere che la sua visita sia un segno del destino. Avere un uomo di Chiesa a La Promessa, dopo tutto quello che è successo, permetterà a tutti di fare ammenda per i loro terribili errori. L'uomo verrà ritrovato senza sensi, più tardi, sulla strada e verrà riportato alla tenuta da Lope e Salvador. Intanto Curro e Jana continueranno a cercare il libro ma senza successo. Non riuscendo a trovare la copia del Don Chisciotte, il ragazzo sarà preso dallo sconforto e comincerà a confidarsi con Jana, raccontandole della sua triste infanzia, con una madre sempre malata e un padre assente. Cruz invece sarà furiosa contro suo marito. Don Alonso ha ceduto e ha accettato che il barone gli facesse da garante per il prestito da parte della banca. La marchesa rimprovererà il consorte e poi affronterà suo padre, che la minaccerà di diseredarla se non terrà la bocca chiusa e smetterà di contrastarlo.

