My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 18 luglio 2023: Zeynep sposa Mehdi ma un'ombra oscura si abbatte su di lei!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 18 luglio 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Zeynep sposa Mehdi ma scopre con orrore che il suo neo marito è un uomo violento e pericoloso...

Le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda su Canale5 il 18 luglio 2023, alle ore 15.45, ci rivelano che Zeynep cambierà idea. La ragazza, con già l’abito da sposa addosso, comunicherà a Mehdi di non voler procedere con le loro nozze. Sakine riuscirà a convincerla ad andare avanti e la cerimonia si svolgerà molto velocemente tra le vie del paese. La festa verrà invece sconvolta dall’arrivo di Faruk. Il ragazzo, mandato da Nermin, arriverà nel quartiere per “salvare” la sua fidanzata ma quello che troverà lo lascerà sena parole. Mehdi, infastidito da questa intrusione, prenderà a pugni Faruk e Zeynep sarà sconvolta da questa scoperta e comincerà a pentirsi di aver sposato Mehdi.

Anticipazioni My Home My Destiny: Zeynep ci ripensa

Zeynep e Mehdi si sono fidanzati ma durante i preparativi per le nozze, la ragazza comincerà a pensare che questa non sia per nulla stata una buona idea. Inizierà a pensare di dover fuggire a gambe levate e di annullare l’accordo. A peggiorare questa situazione e a mettere Zeynep in difficoltà, ci si metteranno alcuni componenti della famiglia di Mehdi. Tra questi sua sorella maggiore Mujgan, che riterrà la sua futura cognata una ragazza pericolosa e inadatta per suo fratello.

My Home My Destiny Anticipazioni: Sakine convince Zeynep a sposarsi

Zeynep cercherà di correre via e, in preda al panico, manderà un messaggio allarmante a Nermin, che chiederà a Faruk di correre al quartiere per salvare sua figlia. Sakine sarà costretta a intervenire e riuscirà a convincere sua figlia a proseguire con i loro accordi, per il bene della loro famiglia. Le nozze verranno celebrate in strada e con pochissimo entusiasmo da parte degli sposi. La festa si trasferirà poi a casa di Mehdi ma verrà interrotta da un arrivo inaspettato.

Trame e Anticipazioni My Home my Destiny: Un violento scontro inorridisce Zeynep

La festa per il matrimonio si svolgerà a casa di Mehdi. Alla porta di casa Karaca all’improvviso busserà Faruk. Il ragazzo arriverà nel quartiere per salvare Zeynep, convinto da Nermin che la ragazza stia correndo un grosso pericolo. E in effetti sarà proprio così, visto che troverà la sua ex fidanzata in abito da sposa. Con lui giungeranno anche Ekrem e Nermin, che saranno sconvolti dall'apprendere che la loro figlia adottiva si è sposata e di sua spontanea volontà. I problemi non saranno però finiti qua. Mentre Mehdi chiederà a sua moglie chi sia il misterioso giovane che è sul ciglio della loro casa, arriveranno Celal e i suoi uomini, con cui i Karaca avrà un violento scontro. Zeynep comincerà a capire che il passato e il presente dell'uomo che ha sposato sono velati da un'ombra inquietante.

Scopri le Anticipazioni di My Home My Destiny dal 17 al 21 luglio 2023

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.40.