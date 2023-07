Beautiful, Anticipazioni Puntata del 18 luglio 2023: Liam e Hope sconvolti. Non lo avrebbero mai immaginato!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 18 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Liam e Hope non potranno credere a quello che Brooke racconterà loro. I due ragazzi saranno sotto shock!

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 18 luglio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Brooke rivelerà a Hope e Liam la verità appena scoperta. La Logan, salutato Ridge, correrà a raccontare tutto alla figlia e al genero che, come lei, rimarranno senza parole. Intanto il Forrester comunicherà a Steffy e a Taylor la sua intenzione di trasferirsi a casa di Eric, per schiarirsi le idee.

Anticipazioni Beautiful: Hope seguirà i consigli di Bill

Bill ha insultato Ridge pesantemente e non si è fatto alcuno scrupolo di dire a Hope di far ragionare sua madre sul suo futuro. Lo Spencer ha consigliato a sua nuora di scuotere, spronare la sua mamma e a far ragionare sua mamma, affinché lasci finalmente il Forrester. Hope non ha fatto neanche una piega e ha ribadito con forza che Brooke e Ridge sono destinati a stare insieme. Il magnate è però sempre più sicuro e lo sarà ancora, che Brooke stia facendo il solito grave errore di perdonare il Forrester e per questo se ne andrà da casa di Liam con un monito per la moglie di suo figlio: difendere sua madre e convincerla a cambiare subito la sua vita.

Beautiful Anticipazioni: Brooke racconta a Liam e Hope la verità su Sheila

Hope e Liam rimarranno colpiti dalla visita di Bill e Wyatt e la Logan, sebbene convinta delle sue risposte, rifletterà sul fatto che è proprio vero che Ridge è sempre corso da Taylor quando ha avuto problemi con sua madre e quando la Hayes era in città. I suoi pensieri verranno però interrotti dall’arrivo di Brooke. Sua madre racconterà quello che ha appena scoperto da Ridge e rivelerà loro di essere stata sabotata da Sheila. Per Hope e Liam sarà uno shock. La Carter è l’unica vera colpevole di quanto è successo ed è per causa sua che ora Brooke e Ridge non stanno più insieme.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge si trasferisce a casa di Eric

Brooke rivelerà a Hope e a Liam che Ridge ha deciso di non tornare ancora a casa da lei, per via di Deacon. La piccola Logan storcerà il naso e comincerà a ripensare alle parole di Bill. Sua madre le dirà che suo marito non riesce a perdonarla per il tradimento con lo Sharpe e che, per riflettere meglio, lascerà casa di Steffy e si trasferirà da Eric. Questa decisione, che lo stilista darà anche a Steffy e a Taylor, non piacerà per nulla alla Forrester, che cercherà di convincere suo padre a non abbandonare lei e sua madre. Purtroppo le sue richieste non saranno ascoltate.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.