Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 novembre 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 novembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 15 novembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia di Ilgaz e Ceylin, protagonisti dell'appassionante Serial Turco. In seguito, alle 16.40, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 novembre 2024 - vedremo Hope e Brooke regine di Piazza Navona. Ridge proporrà alle Logan un’idea geniale. Il Forrester farà sfilare madre e figlia insieme, entrambe con indosso le magnifiche creazioni della Hope For The Future. La location, gli abiti e la bellezza delle modelle catturerà l’attenzione della stampa e sarà un vero e proprio trionfo. I Forrester saranno pronti a festeggiare così come lo saranno pure Paris, Zende e RJ, collegati da remoto ed entusiasti di vivere con Carter in collegamento, questo grande momento. Meno felice invece sarà Liam, ancora in viaggio per Roma sul jet di Bill. Il ragazzo spererà di arrivare in tempo... Qui la trama completa di Beautiful.

Segreti di Famiglia: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 novembre 2024

Nella puntata di Segreti di Famiglia di oggi - 15 novembre 2024 - Ceylin non ha alcuna intenzione di perdonare Metin, Ilgaz ed Eren, ed è anzi pronta a mettere in atto la sua vendetta. Tuttavia, quando Defne scoppia in lacrime, terrorizzata al pensiero che il padre possa finire in prigione, l'avvocato fa un passo indietro. Intanto, Mert scopre che Cinar è stato ricattato da Engin, e che sta cercando di rimediare un passaporto falso per fuggire all'estero; allora, interviene per impedire al nipote di procurarsi il documento e lo costringe ad assumersi le sue responsabilità... Qui la trama completa della puntata di Segreti di Famiglia.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 15 novembre 2024 - a differenza delle altre, Zeynep si dice pronta a seguire Nermin che sta per tornare a vivere nella sua bella villa: la giovane non se la sente a lasciare da sola la madre adottiva, e poi stiamo pur sempre parlando di quella che, per tanti anni, è stata anche casa sua. Sakine, come era facilmente prevedibile, non la prende per niente bene. La poverina arriva addirittura a supplicare Zeynep di non abbandonarla di nuovo per stare con Nermin, ma la ragazza le fa sapere di aver ormai preso la sua decisione. Non rassegnandosi all'idea, Sakine segue Zeynep fino all'ingresso della grande dimora e continua ad implorarla di ripensarci. In questo momento, un motociclista che sta passando per quella strada estrae una pistola e spara in direzione delle tre... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 novembre 2024 - Manuel si troverà con le spalle al muro e non potrà mettere fine alle bugie di Abel. Il marchese sarà pronto ad affrontare il dottore per sbugiardarlo. Dopo aver scoperto che gli ha mentito per tutto questo tempo, il Lujàn non potrà più sopportare che il giovane la faccia franca e desidererà metterlo all’angolo. Purtroppo non potrà fare nulla di tutto questo. Jana lo fermerà dicendogli che il medico sa tutto di loro e potrebbe dire tutto ai marchesi mettendo così entrambi in gravi difficoltà. Intanto Petra confesserà ad Ayala quanto scoperto su Cruz e i due, in un momento di vicinanza, si lasceranno andare a un bacio. Simona dovrà salutare per sempre sua figlia Virtudes mentre Margarita tornerà a tenere d’occhio Pelayo, insospettita dallo strano viaggio che il conte ha proposto a sua nipote Catalina... Qui la trama completa de La Promessa.

