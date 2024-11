Segreti di Famiglia Anticipazioni 15 novembre 2024: Mert spietato con Cinar!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Segreti di Famiglia in onda il 15 novembre 2024. Nell'episodio della Soap vedremo Mert spingere Cinar con le spalle al muro...

La puntata di Segreti di Famiglia del 15 novembre 2024 sono stupefacenti. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap, in onda alle ore 14.10, ci rivelano che Ceylin non ha alcuna intenzione di perdonare Metin, Ilgaz ed Eren, ed è anzi pronta a mettere in atto la sua vendetta. Tuttavia, quando Defne scoppia in lacrime, terrorizzata al pensiero che il padre possa finire in prigione, l'avvocato fa un passo indietro. Intanto, Mert scopre che Cinar è stato ricattato da Engin, e che sta cercando di rimediare un passaporto falso per fuggire all'estero; allora, interviene per impedire al nipote di procurarsi il documento e lo costringe ad assumersi le sue responsabilità...

Segreti di Famiglia Anticipazioni 15 novembre 2024: Ceylin furibonda!

Messo alle strette da Engin, che benché sia dietro le sbarre continua a rappresentare un'autentica minaccia, Ilgaz - non con poca difficoltà - ha scelto di essere del tutto sincero con Ceylin, pur conscio che l'avrebbe ferita e, forse, perduta per sempre. In effetti, quando il PM le ha confidato che suo papà, Zafer, finì in carcere ingiustamente, perché incastrato dal proprio padre, Metin, l'avvocato è andata su tutte le furie.

Segreti di Famiglia Anticipazioni 15 novembre 2024: Video

cosa succederà nella puntata di Segreti di Famiglia in onda il 15 novembre 2024

Anticipazioni: Anticipazioni 15 novembre 2024

Anticipazioni Segreti di Famiglia: Ceylin pronta a vendicarsi...

Ceylin non ha la minima intenzione di stare a sentire che cosa Metin, Eren ed Ilgaz abbiano da dirle: ritiene tutti e tre colpevoli di ciò che è successo a suo padre Zafer e a sua sorella Inci, quindi non può proprio perdonarli. Infatti, nonostante Metin, Eren ed Ilgaz stiano cercando di spiegarsi e di scusarsi, la giovane ha ormai fatto la sua scelta: metterà in atto la sua vendetta. Tuttavia, sta per accadere qualcosa che rimescolerà le carte in tavola...

Segreti di Famiglia Anticipazioni: Defne crolla, Mert duro con Cinar!

Ceylin sta per compiere la sua mossa, convinta che la cosa giusta da fare sia denunciare Metin per aver incastrato Zafer in passato. Quando però Defne, terrorizzata al pensiero che il papà possa finire dietro le sbarre, ha un crollo emotivo, la ragazza, colpita dalla sua disperazione, ha un'esitazione e fa un passo indietro. Intanto, Mert fa una scoperta che lo sconvolge: Cinar, tenuto in pugno da Engin che lo sta ricattando perché sa che è stato lui ad uccidere Zafer, sta cercando di rimediare un passaporto falso per poter fuggire all'estero. Il nonno interviene prontamente per impedirgli di procurarsi il documento con cui potrebbe riuscire a lasciare il Paese e lo costringe ad assumersi le responsabilità delle sue azioni una volta per tutte...

Segreti di Famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle alle 14:10.