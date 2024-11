Beautiful Anticipazioni Puntate dall’11 al 16 novembre 2024: Hope bacia Thomas a Roma, Liam vede tutto

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dall’11 al 16 novembre 2024. Ecco cosa accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo cosa rivelano le Trame delle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dall’11 al 16 novembre 2024, alle ore 13.45 dal lunedì al sabato. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni settimanali: ecco cosa succederà dall’11 al 16 novembre 2024

Puntata in onda Lunedì 11 novembre 2024

Carter consiglia a Ridge di avvicinarsi a Brooke, il suo amore di sempre, e lui approfitta dei un momento di libertà dal lavoro per dare con lei una passeggiata vicino al Colosseo. Rapita dalla bellezza del monumento e dall’atmosfera romantica, la Logan chiede a Ridge di tornare insieme e non lasciarsi mai più. Lui, tuttavia, non riesce ad andarsi completamente certo che purtroppo il loro burrascoso passato peserà sul rapporto. Nel frattempo, a Los Angeles, Liam medita di raggiungere Hope in Italia. L’uomo ha paura della vicina della moglie a Thomas e vuole esserle accanto in un momento così importante, per cui chiede a Eric e Donna di prendersi cura dei bambini mentre è in viaggio, potendo contare anche sull’aiuto di Finn, Li e Taylor. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful dell’11 novembre 2024.

Puntata in onda Martedì 12 novembre 2024

Sapendo che i suoi bambini sono accuditi con cura in sua assenza, Liam si precipita a prenotare un volo per Roma ma trovare un posto disponibile si rivela un’impresa più difficile del previsto. Incantanti dalla romantica passeggiata per il centro storico di Roma, Brooke e Ridge sono più vicini che mai e la Logan ribadisce di essere certa di voler tornare a fare coppia fissa con il suo grande amore. Ridge, tuttavia, ammette di amarla ancora ma di essere certo che la loro storia d’amore sia conclusa, affaticata e spenta da tutto ciò che è successo nel passato e che non si può cancellare. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 12 novembre 2024

Puntata in onda Mercoledì 13 novembre 2024

In albergo, Hope e Thomas ripassano il discorso che la Logan dovrà dare alla conferenza stampa e lui la incoraggia, facendole molte complimenti, certo che la sua capacità di comunicazione conquisterà tutti i presenti. Steffy e Carter si uniscono al momento, illustrando tutti gli ultimi eventi per il lancio della “Hope for the Future”. Tutti sono emozionati e felici, anche se temono che qualcosa potrebbe andare storto all’ultimo momento. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 13 novembre 2024

Puntata in onda Giovedì 14 novembre 2024

Liam sta cercando di trovare un aereo che lo porti a Roma in tempo per presenziare all’anteprima della Forrester, così da poter sostenere Hope e controllare che Thomas non stia approfittando del viaggio per potersi riavvicinare a lei. Bill, vedendolo preoccupato, si offre di portarlo nella capitale con il suo jet privato, suscitando grande gioia in Liam. Nel frattempo, a Piazza Navona, tutto è pronto per l’anteprima della nuova collezione di “Hope for the future”. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 14 novembre 2024

Puntata in onda Venerdì 15 novembre 2024

Ridge ha avuto un’idea geniale che la stampa sembra apprezzare: far sfilare Brooke e Hope in una passerella madre-figlia con le splendidi creazioni della Logan addosso. Nel frattempo, a Los Angeles, Pariz, Zende e R.J. seguono l’evento da remoto, in contatto con Carter per controllare che tutto fili come previsto. Liam, invece, è in volo con Bill sul suo jet privato e spera che Hope sia contenta di ricevere questa sorpresa, vedendolo arrivare a Roma per l’evento che tanto ha sognato. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 15 novembre 2024

Puntata in onda Sabato 16 novembre 2024

Hope voleva che Liam ci fosse ma gli ha chiesto di venire con lei all’ultimo minuto e secondo Bill la causa è la presenza di Thomas, dato che i due uomini proprio non si sopportano. A Roma ha iniziato la conferenza stampa e Hope riserva parole di miele per Thomas e il suo lavoro per la linea di moda che promuove un forte messaggio sociale. La conferenza stampa è un successo e Steffy decide di congratularsi con Hope e scusarsi per aver dubitato della lealtà nei confronti di suoi marito. Le due finalmente si chiariscono mentre Thomas invita la Logan a distendersi con una passeggiata per la città.

Brooke, Ridge e Carter incontrano Ilaria, una loro amica italiana, alla villa dei Cavalieri di Malta. Liam, sul jet privato di Bill, si preoccupa per il ritardo e ammette di essersi pentito di non aver dato fiducia a Hope. Bill, tuttavia, cerca di calmarlo e gli assicura che sua moglie sarà felicissima di averlo a Roma per questo evento. Finalmente, Liam arriva a Roma e si fa portare in fretta e furia a Piazza Navona, ma l’evento è già finito. Steffy lo accoglie felice, raccontandogli di essersi ricreduta sul conto di Hope, che ora è in giro per Roma a godersi un po’ di meritato relax.

Liam corre in giro per Roma nella speranza di trovare Hope e Thomas, ma ogni volta li manca per una manciata di muniti. Finalmente, Liam scorge la moglie vicino al Colosseo ma rimane scioccato quando lei, non sapendo di essere osservata, si ferma per scambiare un bacio passionale con Thomas. Mentre Brooke si perde nel centro storico, dopo essersi accidentalmente separata da Ridge e Carter, Finn è felice per il successo della moglie e attende il suo ritorno Roma. L’uomo ringrazia Taylor per l’aiuto con i bambini e lei si trova a confessargli di essere molto in pensiero, ipotizzando un ritorno di fiamma tra Ridge e Brooke che la devasterebbe. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 16 novembre 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.