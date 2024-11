My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dall'11 al 15 novembre 2024: Zeynep, Sakine e Nermin rischiano di morire!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della seconda stagione soap opera turca My Home My Destiny, in onda dall'11 al 15 novembre 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.40. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda lunedì 11 novembre 2024

Mehdi è libero. Il carcere sembra ormai un brutto ricordo e tutto questo anche grazie a Zeynep, che si è battuta per lui con una brillante difesa in tribunale. Per il meccanico è il momento di ricominciare e lo fa rispettando quanto già deciso, ovvero diventare socio commerciante di Cengiz. Le cose però non vanno bene come vorrebbe. Durante una serata passata con la sua famiglia, in un locale, Mehdi è preso di mira da alcuni assalitori che tentano di ucciderlo dopo aver evitato le sue guardie del corpo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny in onda l'11 novembre 2024

Puntata in onda martedì 12 novembre 2024

Nuh è sconvolto dall’incidente ma nonostante questo e nonostante le continue insistenze di Cemile, che vorrebbe che lasciasse il suo lavoro con Baris, decide di rimanere e di affrontare Mehdi. Nermin intanto riceve una bellissima notizia. Grazie agli sforzi di Baris, riavrà tutti suoi beni. La donna celebra questo grande momento insieme a Sultan ed Emine. Di questo clima festoso ne giova anche Zeynep, che passa una bella giornata insieme a Baris, finalmente priva di sensi di colpa, visto che è riuscita a far scarcerare Mehdi. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 12 novembre 2024

Puntata in onda mercoledì 13 novembre 2024

Nermin ha riottenuto tutto il suo patrimonio e con questo anche la sua grande casa. La donna vi torna finalmente a vivere e chiede alle donne di seguirla, per stare più comode e godere della comodità della sua abitazione. Nonostante questa buona opportunità, nessuna vuole lasciare la casa che hanno arredato e di cui si sono occupate tutte insieme. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 13 novembre 2024

Puntata in onda giovedì 14 novembre 2024

Zeynep è l’unica ad accettare di volersi trasferire a casa di Nermin, non volendo lasciarla sola e volendo tornare in quella dimora che un tempo ha ospitato pure lei. Sakine non prende bene questa decisione e vorrebbe che la figlia cambiasse idea. La donna arriva persino a supplicarla, senza però ottenere nulla. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 14 novembre 2024

Puntata in onda venerdì 15 novembre 2024

Sakine è disperata a causa della decisione di Zeynep e non si rassegna a lasciarla andare a vivere a casa di Nermin. La donna segue la figlia sino all’ingresso della grande dimora, implorandola di non lasciarla. Proprio in quel momento, un motociclista – che sta passando per quella strada – spara un colpo di arma da fuoco. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 15 novembre 2024

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.40.