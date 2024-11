My Home My Destiny 2 Anticipazioni 15 novembre 2024: Zeynep, Sakine e Nermin vittime di una sparatoria!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 15 novembre 2024 su Canale 5 rivelano che un motociclista spara a Zeynep, Sakine e Nermin!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 15 novembre 2024, Sakine è disperata a causa della decisione di Zeynep di andare a vivere con Nermin, e non si rassegna all'idea. Allora, la donna segue la figlia fino all'ingresso della grande dimora e la implora di non lasciarla di nuovo. In questo momento, un motociclista che sta passando per quella strada spara un colpo di pistola contro di loro...

My Home My Destiny Anticipazioni: Nermin ha una proposta...

Nermin, grazie all'aiuto di Baris che si è dedicato anima e corpo a questa causa, si è finalmente riappropriata del suo ingente patrimonio, compresa la sua sontuosa villa. La donna canta vittoria, tira un sospiro di sollievo e si prepara a tornare a casa sua. Tuttavia, non volendo più fare a meno della piacevole compagnia delle sue coinquiline, e conscia del fatto che questa sarebbe la soluzione migliore per tutte, chiede loro di seguirla; purtroppo, contro ogni aspettativa, non riscuoterà il successo sperato...

My Home My Destiny Anticipazioni: Nermin lasciata sola!

Nermin propone alle sue amiche di andare a vivere con lei nella sua grande villa: in questo modo, staranno più comode, e soprattutto potranno godere di una situazione economica più tranquilla. D'altra parte, Sakine, Sultan ed Emine non hanno intenzione di lasciare la loro abitazione, dove, in fin dei conti, stanno bene, sentendosi ormai a casa...

Zeynep, Sakine e Nermin vittime di una sparatoria, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 15 novembre 2024

A differenza delle altre, Zeynep si dice pronta a seguire Nermin che sta per tornare a vivere nella sua bella villa: la giovane non se la sente a lasciare da sola la madre adottiva, e poi stiamo pur sempre parlando di quella che, per tanti anni, è stata anche casa sua. Sakine, come era facilmente prevedibile, non la prende per niente bene. La poverina arriva addirittura a supplicare Zeynep di non abbandonarla di nuovo per stare con Nermin, ma la ragazza le fa sapere di aver ormai preso la sua decisione. Non rassegnandosi all'idea, Sakine segue Zeynep fino all'ingresso della grande dimora e continua ad implorarla di ripensarci. In questo momento, un motociclista che sta passando per quella strada estrae una pistola e spara in direzione delle tre...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.