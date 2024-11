My Home My Destiny 2 Anticipazioni 14 novembre 2024: Sakine fuori di sé a causa di Zeynep!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 14 novembre 2024 su Canale 5: Sakine è furiosa con Zeynep, la quale sta per abbandonarla di nuovo per Nermin!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 novembre 2024 alle 16:50, Zeynep è la sola a volersi trasferire a casa di Nermin, poiché non vuole lasciare sola la madre adottiva e perché per tanto tempo quella villa è stata anche casa sua. Sakine non la prende bene, e vorrebbe che Zeynep cambiasse idea, arrivando persino a supplicarla. Tuttavia, la giovane ha ormai preso la sua decisione...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris aiuta Nermin...

Nermin, frodata da suo marito Ekrem, si è ritrovata in una brutta situazione. Quest'ultimo, invischiato in affari loschi e con una vita parallela, ha infine deciso di lasciare il Paese: si è trasferito in America con la sua amante, Mertem, e con la loro figlioletta, lasciando la moglie in un mare di guai. Per fortuna, però, Nermin ha potuto contare sull'aiuto di Zeynep, che l'ha tolta da un appartamento fatiscente e l'ha portata a vivere con sé in una casa dignitosa, e poi su quello di Baris, che si è dato da fare affinché potesse riappropriarsi di ciò che era suo di diritto...

My Home My Destiny Anticipazioni: La proposta di Nermin...

Ora che, grazie al prezioso aiuto di Baris, Nermin può finalmente rientrare in possesso del suo patrimonio, può finalmente anche rientrare nella sua bella villa. Impaziente di tornare a casa sua, ma non volendo più fare a meno della compagnia delle sue coinquiline, la donna propone a Sakine, Zeynep, Sultan ed Emine di seguirla; in fin dei conti, questa sembra essere la soluzione migliore per tutte loro, poiché starebbero più comode ed avrebbero meno difficoltà economiche...

Zeynep fa infuriare Sakine, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 14 novembre 2024

Benché l'offerta di Nermin sia ottima, nessuna delle sue coinquiline vuole seguirla per trasferirsi nella sua sontuosa dimora: non hanno intenzione di lasciare la loro casa. L'unica che prendere in considerazione la proposta della mora è Zeynep. Infatti, quest'ultima non se la sente di lasciare Nermin da sola, e poi l'abitazione in questione è stata per tanti anni anche casa sua. Neanche a dirlo, Sakine - che aveva già espresso la sua paura che ciò potesse accadere - non la prende per niente bene. La poverina, temendo che la figlia possa abbandonarla di nuovo, arriva persino a supplicarla di cambiare idea; Zeynep, però, ha già fatto la sua scelta e non tornerà sui suoi passi...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dall'11 al 15 novembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.