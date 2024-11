La Promessa Anticipazioni dall'11 al 17 novembre 2024: Manuel vuole sbugiardare Abel ma Jana lo ferma. Il medico sa di loro!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dall'11 al 17 novembre 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio della Soap in onda su Rete4.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa dall'11 al 17 novembre 2024. La Soap va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle ore 19.45.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dall'11 al 17 novembre 2024

Puntata di Lunedì 11 novembre 2024

Maria non sopporta più i marchesi e intende scioperare. La Fernandez cerca di convincere i suoi colleghi a unirsi a lei e a ribellarsi ai loro datori di lavoro. Catalina è preoccupata per Pelayo e teme che il suo amato stia male. Per questo chiede ad Abel di visitarlo. Sebbene malvolentieri, Don Romulo deve rimproverare Simona per il comportamento di Norberta. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa dell'11 novembre 2024

Puntata di Martedì 12 novembre 2024

Manuel non ha intenzione di gettare la spugna e vuole a tutti i costi scoprire cosa nasconda Abel. Per questo decide di partire per Cordoba. Cruz gli consiglia di andare a far visita a Jimena ma il ragazzo rifiuta categoricamente di andare dalla moglie. Jana cerca di riportare Maria sulla via della ragione e di farle rinunciare allo sciopero. Lope confessa a Jana di non avere il coraggio di rivelare a Vera i suoi sentimenti mentre Curro lascia la tenuta insieme a Catalina e Martina. Don Alonso non approva questo comportamento e rimane in grande tensione per il nipote. Don Romulo rivela a Petra che è stata Cruz a scegliere Feliciano come aiutante di Curro durante la battuta di caccia. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 12 novembre 2024

Puntata di Mercoledì 13 novembre 2024

Petra ha scoperto che è stata Cruz ad aver assegnato Feliciano a Curro come aiutante durante la battuta di caccia. La cameriera, senza avere paura, decide di affrontare la marchesa e di chiederle spiegazioni. Maria continua a voler sobillare tutto il personale della tenuta e scatenare uno sciopero collettivo. A lei si unirà una persona completamente inaspettata. Manuel torna da Cordoba ed è molto turbato. Abel ha mentito ma ha anche altro in serbo per lui. Pelayo vuole evitare che Catalina corra dei rischi e, per salvarla, le propone un viaggio negli Stati Uniti, con la scusa di andare a trovare Leonor. Curro è spaventato che suo zio possa essersi arrabbiato per la piccola fuga dalla tenuta ma poi scopre che il marchese non è più alla ricerca di un probabile sicario. Non ha infatti trovato alcuna prova. Jana continua a dare una mano a Lope per vincere la sua timidezza ma il cuoco non riesce ancora a trovare il coraggio di rivelare i suoi sentimenti. La domestica pensa a un modo per spronare definitivamente il suo amico a fare il passo che deve fare. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 13 novembre 2024

Puntata di Giovedì 14 novembre 2024

Lope e Vera trovano il modo di dichiararsi il loro reciproco amore mentre Manuel, incitato da Catalina, appoggia Maria e il suo sciopero e accompagna la ragazza a Cordoba per incontrare un rappresentante sindacale. Vera scopre che il suo denaro è sparito e pensa che sia stata la Fernandez a sottrarglielo. La ragazza decide di affrontare la sua collega e l’accusa di essere una ladra. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 14 novembre 2024

Puntata di Venerdì 15 novembre 2024

Petra rivela ad Ayala che ad assegnare Feliciano a Curro è stata Cruz. Il conte, sopraffatto dalle emozioni e dai ricordi, si lascia andare con la sua ex amante e tra i due scatta un bacio. Virtudes deve arrendersi ai ricatti di Norberta e decide di tornare a casa di suo fratello Antonio, che non vuole perdere. Simona le dà il suo sostegno e il loro addio è struggente. Margarita torna a occuparsi di Pelayo e comincia a capire che le intenzioni del conte sono ben altre rispetto a quelle dichiarate. La marchesa informa la nipote, che decide di parlarne con il fidanzato. Manuel ha scoperto le menzogne di Abel ed è pronto ad affrontarlo ma Jana lo mette in guardia e gli chiede di stare attento, visto che il medico conosce il loro segreto. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 15 novembre 2024

Puntata di Sabato 16 novembre 2024

Manuel sgrana gli occhi e scopre che Abel era già a conoscenza della loro relazione, nonostante non ne abbia mai parlato apertamente. Il conte de Ayala fa un regalo a Petra per dimostrarle il suo affetto e le promette che scoprirà la verità sulla morte di Feliciano. Cruz è per loro la prima sospettata. Catalina affronta Pelayo sul loro rientro dalle terme, avvenuto prima del tempo. La marchesina gli confessa di non aver capito neanche la sua strana diffidenza con Cavendish. Il conte le risponde di aver agito in quel modo solo per rifuggire dalle formalità ma soprattutto per non affrontare vecchie conoscenze che potrebbero fargli ricordare la morte dei suoi genitori. Maria si mette a capo dello sciopero e promette di negoziare affinché i domestici ottengano condizioni lavorative migliori. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 16 novembre 2024

Puntata di Domenica 17 novembre 2024

Pelayo si scusa con Don Alonso per il suo comportamento e il marchese accetta di passarci sopra mentre Lorenzo, di ritorno da una visita a Eugenia, viene informato da Margherita dello strano ritorno improvviso di Catalina e Pelayo. Il conte pensa che tra i due possa esserci una crisi ma si impegna comunque a indagare. Don Romulo avverte il marchese dello sciopero e gli suggerisce di scegliere un mediatore. Alonso accetta di negoziare ma Cruz è pronta a farla pagare a tutti i servitori. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 17 novembre 2024

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.