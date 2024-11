Segreti di Famiglia Anticipazioni puntate dall'11 al 15 novembre 2024: Ceylin scopre tutta la verità e ora vuole vendetta!

Anticipazioni TV

Segreti di Famiglia torna su Canale5 e lo fa nel primo pomeriggio, dopo Beautiful e al posto di Endless Love. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi della Soap in onda dall'11 al 15 novembre 2024.

Segreti di Famiglia torna su Canale5 e lo fa da lunedì 11 novembre 2024 e con una grande novità. La Soap, che noi abbiamo conosciuto come Fiction in onda nel prime time della rete ammiraglia Mediaset, arriva nel daytime, dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, dopo Beautiful e al posto di Endless Love.

La Soap con protagonisti Nihan e Kemal occuperà la prima serata del giovedì e i pomeriggi del sabato, avviandosi alla sua conclusione. Segreti di Famiglia sarà quindi la sua valida sostituta e non dovrebbero esserci altri cambi di programmazione – eccetto qualche modifica nel weekend – sino al prossimo dicembre. Ma vediamo insieme le Anticipazioni delle puntate in onda dall’11 al 15 novembre 2024.

Segreti di Famiglia Anticipazioni: Video Riassunto delle puntate dall'11 al 15 novembre 2024

Le puntate di Segreti di Famiglia in onda dall'11 al 15 novembre 2024 saranno cruciali. Per scoprire cosa succederà leggi qui sotto le anticipazioni complete, episodio per episodio, ma prima fatti incuriosire dal video riassunto delle trame della Soap.

Puntata in onda Lunedì 11 novembre 2024

Engin ha scoperto che Eren ha una figlia e che è la ragazza che è stata arrestata poco tempo prima e di cui l’ispettore capo ignorava l’esistenza. Il Tilmen ha minacciato il poliziotto e lo ha costretto a prendere una decisione, ovvero se rivelare o meno la verità alla giovane Tugce. Eren ha deciso di rivolgersi a Ilgaz e di raccontargli tutto. Intanto il Kaya dovrà scegliere se cedere a un ultimatum dello stesso Engin: costringere suo padre Metin a confessare il suo crimine, quello commesso sei anni prima, o rivelare tutto a Ceylin. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Segreti di Famiglia dell'11 novembre 2024.

Puntata in onda Martedì 12 novembre 2024

Ilgaz è molto in difficoltà. Non sa infatti se proteggere suo padre e non rivelare nulla su di lui, o dire tutto a Ceylin, consapevole che la ragazza sarà una furia. Spinto dall’amore che prova ormai per lei, sceglie di dire tutto alla moglie. La Erguvan, davanti a questa terribile verità, ha un duro confronto con Metin. Da quel momento la giovane sarà tormentata dall’idea che se suo padre non fosse stato ingiustamente incarcerato, Inci sarebbe ancora viva. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Segreti di Famiglia del 12 novembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 13 novembre 2024

Engin è ancora molto pericoloso nonostante sia in carcere. Il ragazzo ha imposto diversi ultimatum, in cui sono caduti anche Ilgaz ed Eren. Il Tilmen riesce ad avere dei contatti all’esterno grazie a sua zia Seda, che gli ha pure fornito un cellulare e che è il suo avvocato. Intanto Lacin, spinta da suo marito Yekta – che ha rifiutato di divorziare da lei – fa visita alla sorella. La donna propone a Seda di ereditare lo studio legale di famiglia ma deve impedire a Engin di mettere in atto la sua vendetta contro tutti, persino la sua famiglia. Cinar invece vuole lasciare il paese e, trovandosi in difficoltà, chiede a Serdar di aiutarlo a ottenere un passaporto falso. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Segreti di Famiglia del 13 novembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 14 novembre 2024

Ceylin sa ormai tutta la verità e, in preda all’ira, vuole vendicarsi. La ragazza accusa Metin per aver incastrato suo padre, Ilgaz per non averle detto subito la verità ed Eren per aver coperto il suo amico. Metin cerca di scusarsi ma le sue sono parole al vento. Ilgaz trova invece il coraggio di dire alla moglie di non aver voluto confessarle nulla per paura di perderla. Pure Eren cerca di spiegarsi ma anche lui non avrà successo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Segreti di Famiglia del 14 novembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 15 novembre 2024

Ceylin non sembra riuscire a perdonare Metin, Ilgaz ed Eren sino a quando Defne scoppia in lacrime, preoccupata che suo padre finisca in prigione. La Erguvan, che sino a ora ha tenuto per sé il suo dolore per la morte di Inci e per la perdita del padre ma anche per il tradimento di Ilgaz, crolla. Mert intanto scopre che Cinar è stato ricattato da Engin e sta cercando di fuggire all’estero con un passaporto falso. Il Kaya impedisce al nipote di procurarsi il documento e lo costringe ad affrontare le responsabilità delle sue azioni. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Segreti di Famiglia del 15 novembre 2024

Segreti di Famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle alle 14:10.