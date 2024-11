La Promessa Anticipazioni 15 novembre 2024: Jana ferma Manuel. Non può sbugiardare Abel perché lui sa tutto di loro!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 15 novembre 2024. Nell'episodio della Soap Jana impedirà a Manuel di affrontare Abel e di sbugiardarlo. La cameriera confesserà al marchese che il dottore sa di loro. Che succederà?

Nella puntata de La Promessa in onda il 15 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, Manuel si troverà con le spalle al muro e non potrà mettere fine alle bugie di Abel. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese sarà pronto ad affrontare il dottore per sbugiardarlo. Dopo aver scoperto che gli ha mentito per tutto questo tempo, il Lujàn non potrà più sopportare che il giovane la faccia franca e desidererà metterlo all’angolo. Purtroppo non potrà fare nulla di tutto questo. Jana lo fermerà dicendogli che il medico sa tutto di loro e potrebbe dire tutto ai marchesi mettendo così entrambi in gravi difficoltà. Intanto Petra confesserà ad Ayala quanto scoperto su Cruz e i due, in un momento di vicinanza, si lasceranno andare a un bacio. Simona dovrà salutare per sempre sua figlia Virtudes mentre Margarita tornerà a tenere d’occhio Pelayo, insospettita dallo strano viaggio che il conte ha proposto a sua nipote Catalina.

La Promessa Anticipazioni 15 novembre 2024: Manuel non può sbugiardare Abel

Manuel ha scoperto che Abel sta mentendo e che lo sta facendo da diverso tempo. Il marchese ha avuto la conferma che il suo “amico” non ha mai prestato soccorso nell’incendio a Cordoba e si è allontanato dalla tenuta per altri, evidentemente loschi, affari. Il Lujàn vorrà smascherarlo una volta per tutte e costringerlo a rivelargli la verità dietro a tutte le sue fasulle azioni. Non potrà però metterlo alla berlina e per un motivo molto serio. Jana gli rivelerà che il medico sa tutto su di loro e potrebbe volersi vendicare mettendo loro due alla berlina anzi in grandi difficoltà. Manuel dovrà fare un passo indietro e sarà sconvolto dal fatto che il dottore abbia scoperto del suo amore per la bella cameriera.

La Promessa Anticipazioni: Petra e Ayala pronti a vendicare Feliciano

Una rivelazione ha sconvolto Petra. La cameriera ha scoperto che ad assegnare Feliciano a Curro, è stata Cruz. In lei si sono fatti strada dubbi e preoccupazioni, che l’hanno portata a pensare che la sua amata marchesa sia la responsabile della morte di suo figlio. Prima di fare qualsiasi mossa, racconterà tutto ad Ayala. Il conte, scioccato quanto lei ma soprattutto sopraffatto dalle emozioni e dai ricordi, si lascerà andare con la sua ex amante e le scioccherà un bacio sulle labbra. I due prometteranno di darsi manforte per scoprire la verità dietro al terribile “incidente”, a causa del quale ha perso la vita il loro bambino.

La Promessa Trame Puntata del 15 novembre 2024: Margarita torna a tenere d’occhio Pelayo

Pelayo vuole fuggire ma non vuole allontanarsi senza Catalina. Per questo ha proposto alla ragazza di partire per gli Stati Uniti e di prendere due piccioni con una fava, ovvero allontanarsi da Mr. Cavendish e continuare la sua storia d’amore con la sua amata. Questa mossa scatenerà però i sospetti di Margarita, che tornerà a tenere d’occhio il conte, che non l’ha mai del tutto convinta. La nobildonna metterà la pulce nell’orecchio a sua nipote e la inviterà a chiedere spiegazioni al suo promesso sposo. Intanto Simona dovrà salutare per sempre Virtudes, costretta a tornare a casa con Norberta. L’addio tra madre e figlia sarà struggente.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.