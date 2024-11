Beautiful, Anticipazioni Puntata del 15 novembre 2024: Hope e Brooke regine di Piazza Navona. Che spettacolo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda il 15 novembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap di Canale5, Ridge avrà un'idea strepitosa e convincerà Hope e Brooke a sfilare insieme in Piazza Navona.

Lo spettacolo ha inizio e sarà fantastico. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 15 novembre 2024, alle ore 13.45, vedremo Hope e Brooke regine di Piazza Navona. Nell’episodio Ridge proporrà alle Logan un’idea geniale. Il Forrester farà sfilare madre e figlia insieme, entrambe con indosso le magnifiche creazioni della Hope For The Future. La location, gli abiti e la bellezza delle modelle catturerà l’attenzione della stampa e sarà un vero e proprio trionfo. I Forrester saranno pronti a festeggiare così come lo saranno pure Paris, Zende e RJ, collegati da remoto ed entusiasti di vivere con Carter in collegamento, questo grande momento. Meno felice invece sarà Liam, ancora in viaggio per Roma sul jet di Bill. Il ragazzo spererà di arrivare in tempo.

Beautiful Anticipazioni 15 novembre 2024: Ridge ha un’idea geniale!

Quando si tratta di trovate pubblicitarie legate alla moda, Ridge è sempre una spanna avanti. Il Forrester avrà un’altra delle sue idee geniali e stavolta coinvolgerà Hope e Brooke. Lo stilista chiederà a madre e figlia di sfilare insieme in Piazza Navona, indossando gli abiti di punta della collezione Hope For The Future. Una mossa che sicuramente la stampa apprezzerà e in linea con il motto non solo della Forrester Creations ma anche della linea della giovane Logan, che inneggia sempre a una speranza per il futuro, incarnata in questo caso dalle nuove generazioni che ora accompagnano e che un giorno prenderanno il posto di quelle attuali. Una strategia che funzionerà talmente tanto da entusiasmare il pubblico e i giornalisti, che non si aspettavano una simile sorpresa.

Beautiful puntata 15 novembre 2024, Anticipazioni: Che spettacolo, Brooke e Hope sfilano insieme

Hope sfilerà con ben due abiti. Uno svolazzante, quasi da fata e un altro floreale, dal fascino puramente italiano. Ma la sorpresa ci sarà quando la Logan verrà raggiunta da sua madre Brooke, che poserà e sfilerà con lei davanti a una delle più belle fontane di Roma, in una delle piazze più importanti della Città Eterna. Sarà uno spettacolo mai visto e l’idea di Ridge si rivelerà una mossa strategica sia per quanto riguarda il marketing sia per quanto riguarda la sintonia e la felicità del gruppo della Forrester in trasferta a Roma. Tutti saranno entusiasti del risultato ottenuto dalle due donne; madre e figlia saranno radiose e Paris, Zende, RJ – collegati con Carter per essere protagonisti anche loro dell’evento e controllare che tutto vada bene – non potranno fare a meno di esultare.

Beautiful Anticipazioni e Trame: Liam sta perdendo la sua grande occasione

Il grande assente, Liam, rischia di non arrivare in tempo e di non godersi questo grande spettacolo. Bill lo ha salvato offrendogli un passaggio a Roma con il suo jet ma il ragazzo è consapevole che potrebbe non riuscire a partecipare alla grande sfilata. Si augurerà solo che il suo arrivo, sebbene in ritardo, faccia contenta sua moglie e avvenga mentre tutti stanno festeggiando il grande successo della sua consorte. Liam sarà infatti convinto che la presentazione della linea di Hope sarà un trionfo e comincerà a pentirsi per non essere partito prima e per non averle dimostrato quanto stimi lei e la sua carriera. La decisione di non partire con lei Italia si rivelerà fatale per il giovane padre di Kelly e Beth.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.