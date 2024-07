Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 11 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 luglio 2024 - Hope sarà ancora in crisi a causa della terribile situazione in cui è caduta la Hope for the Future. La Logan dovrà decidere come comportarsi con Thomas e se accettare o meno di riaccoglierlo al suo fianco. Situazione esplosiva anche a casa di Deacon. Tra lui e Sheila è di nuovo scoppiata la passione. La Carter ha confermato allo Sharpe di essere ancora innamorata di lui e di non riuscire più a vivere con Bill. La donna non potrà però voltare le spalle al magnate, l’unico che potrà assicurarle la libertà e l’immunità. Dollar Bill non dovrà mai scoprire che la sua fidanzata è corsa tra le braccia di un altro altrimenti tutto sarà perduto. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 11 luglio 2024 - lo spregevole imprenditore sta cominciando a nutrire qualche dubbio: è certo che stia accadendo qualcosa alle sue spalle, e pretende di scoprire di che cosa si tratti. Così, Emir sta indagando sulla presenza di Asu nella clinica in cui si trovava Zeynep per interrompere la gravidanza, ma, non contento, sta indagando anche sul suo passato. Inoltre, il giovane deve investigare persino sulla persona che ha noleggiato una macchina avvistata sul luogo in cui ha avuto l'incidente insieme a Nihan. Nel mentre, Nazif sta riferendo ad Hakki che c'è Tufan dietro il suddetto sinistro stradale...Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 luglio

Nella puntata di The Family di oggi - 11 luglio 2024 - Hulya non si dà per vinta. La donna non riesce a tollerare il pensiero che suo figlio abbia delle distrazioni: deve restare concentrato sulla loro famiglia e sul lavoro, non ha tempo da perdere dietro ad una ragazza. Incurante del fatto che Aslan le abbia già chiesto a brutto muso di non intromettersi nel suo privata, l'ingerenza di Hulya nella sua vita si fa sempre più invasiva, tanto che inizia addirittura a coinvolgere anche quella delle figlie... Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 luglio 2024 - Jana sarà molto delusa dalla reazione di Manuel quando gli dirà di aver trovato il ventaglio di Cruz a casa di Ramona. La cameriera cercherà l’aiuto del marchese ma lui non sarà propenso a credere che sua madre sia davvero colpevole della sparizione dell’ex domestica. Jana non getterà la spugna e continuerà a indagare sulla marchesa, convinta che nasconda qualcosa. Intanto Catalina e Pelayo scopriranno di avere molti punti in comune. La marchesina accetterà la proposta del conte di cominciare un business delle marmellate, esportandole in tutta la Penisola. I due ragazzi ne parleranno con Don Alonso che si rivelerà molto contento di questa novità. Chi non sarà per nulla felice sarà però Cruz che farà in modo di sabotare la figliastra, prendendo di mira il povero Lope. Don Lorenzo informerà il cognato di voler lasciare la tenuta per andare a Cordoba al casinò. Il marchese de Lujàn sarà contrario a questa decisione e lo inviterà a ripensarci e a rispettare il loro lutto. Intanto Jimena, convinta di non poter continuare la farsa della gravidanza, penserà di mettere in scena il suo aborto. Qui la trama completa de La Promessa.

