La Promessa Anticipazioni dal 7 al 13 luglio 2024: Antonio rompe con Martina mentre Cruz dichiara guerra a Pia, per sempre!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e scopriamo cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 7 al 13 luglio 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 7 al 13 luglio 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, va in onda dopo My Home My Destiny alle ore 15.45 dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica invece sarà trasmessa alle ore 15.30.

Puntata di Domenica 7 luglio 2024

A La Promessa fanno il loro ingresso sia il Duca Antonio che il Conte De Anil. Cruz scopre che sua cognata era al corrente della visita di entrambi e se la prende con lei per non averle detto nulla. Lorenzo avverte la marchesa che lo strano atteggiamento di Margarita potrebbe essere dovuto ai sospetti che ha su di lei. La moglie di Don Fernando pensa che lei sia coinvolta in qualche modo nella morte del marito e bisogna stare attenti. Ramona non si trova e Curro vorrebbe partecipare alle ricerche. Suo padre gli impedisce di muovere anche solo un dito. Intanto Don Carlos è pieno di tristezza e confessa a Simona una cosa molto importante. Jimena decide di fare un bagno al fiume e dopo aver accennato qualche passo di danza finisce per cadere davanti a Manuel e a Catalina. Martina informa Antonio che loro dovranno continuare il loro fidanzamento. Il ragazzo, convinto di poterlo fare, tenta di baciarla. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 7 luglio 2024.

Puntata di Lunedì 8 luglio 2024

Jimena cade davanti a tutti e suscita la preoccupazione sia di Catalina che di Manuel. I due, al ritorno a casa, chiedono ad Abel di visitarla. Don Alonso comunica a Cruz di aver autorizzato le ricerche di Ramona anche nei territori de La Promessa e Manuel e Curro si propongono di partecipare. La marchesa blocca gli entusiasmi di entrambi. Margarita prima dice a Martina di sedurre Antonio De Carvajal y Cifuentes poi punta il dito contro Cruz e l’accusa di esserci lei dietro alla morte del marito. Per avere aiuto in questa tesi, convoca Feliciano. Curro rivela a Jana di aver cercato di recarsi a casa di Ramona per trovare il fazzoletto che la donna aveva lasciato ma di non aver potuto farlo per via della zia. La sorella lo rassicura dicendogli che ci penserà lei. Più tardi il ragazzo trova Antonio intento a fare una telefonata. Il Duca chiude velocemente la conversazione quando lo vede arrivare. La cosa insospettisce Curro che corre ad avvisare Martina. Lei però è convinta che il suo giovane amico sia solo geloso e voglia in qualunque modo allontanarla dal fidanzato. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa dell'8 luglio 2024.

Puntata di Martedì 9 luglio 2024

Antonio comunica a Martina che il loro fidanzamento non potrà avere luogo perché i suoi genitori, i duchi, non hanno dato il loro consenso e non hanno approvato lei. Il ragazzo dà alla marchesina una busta con del denaro come risarcimento e lascia La Promessa e sia Martina che Margarita sono ferite da questo rifiuto. Margarita si trova persino in una brutta posizione con Cruz. La marchesa è ovviamente soddisfatta ma non riesce a godersi il momento a causa dei ricatti di Pia e per le prove che la governante ha tra le mani. Abel rassicura tutti e dice che Jimena sta bene e che la caduta non è stata grave ma la famiglia continua a essere molto preoccupata per lei e per il suo strano comportamento. Le ricerche per trovare Ramona proseguono e Lope trova un sacchetto di erbe di cui la donna non si separa mani. L’idea che l’ex domestica possa essere morta si fanno sempre più forti. Catalina accontenta le richieste di suo padre e cerca di essere amichevole con il Conte Pelayo. Cruz accetta il ricatto di Pia mentre in cucina c’è molta tensione tra Simona e Candela. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 9 luglio 2024.

Puntata di Mercoledì 10 luglio 2024

Pia ha ricattato Cruz e la marchesa accetta di cedere alle sue richieste ma a una condizione: Petra deve tornare. La governante si trova in grande difficoltà. Simona rivela a Lope come mai Carlos si sta comportando in modo strano con Candela mentre quest’ultima si convince che il maestro ce l’abbia con lei perché lei non ha ancora deciso sul loro matrimonio. Jana ha trovato il ventaglio di Cruz a casa di Ramona e rivela questo dettaglio solo a Maria, poi decide di rivolgersi a Manuel affinché il ragazzo faccia qualcosa per avere delle risposte. La cameriera è convinta che dietro alla sparizione dell’amica di sua madre debba esserci la marchesa. Jimena continua a mostrarsi euforica ma quando rimane sola viene colta da un’infinita tristezza, che la porta alla deriva. La donna sa che tutto per le cambierà una volta che avrà messo fine alla sua gravidanza. Don Alonso si offre di aiutare Margarita a gestire l’eredita del marito ma lei ha qualche altro asso nella manica. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 10 luglio 2024.

Puntata di Giovedì 11 luglio 2024

Manuel non reagisce come sperato e, alla vista del ventaglio di Cruz, non crede che sua madre sia coinvolta nella sparizione di Ramona. Sulla sparizione della donna emergono altri dettagli ma Jana continua a essere convinta che l’amica di sua madre non possa aver lasciato la sua casa di sua spontanea volontà. Catalina e Pelayo sono sempre più vicini e la marchesina accetta persino la proposta del Conte e si prepara a iniziare un business di marmellate. I due, entusiasti, ne parlano con il marchese senza sapere che tutto questo avrà pensanti ripercussioni su Lope. La marchesa infatti decide di allontanarlo dalla cucina e di farlo tornare a lavorare come valletto. Lorenzo vorrebbe combattere la monotonia de La Promessa e pensa di andare a Cordoba al Casinò. Don Alonso glielo impedisce per rispetto del suo lutto. Jimena comincia a essere molto stanca delle attenzioni che tutti rivolgono al suo bambino e decide che è arrivato il momento di fingere l’aborto. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa dell'11 luglio 2024.

Puntata di Venerdì 12 luglio 2024

Jimena ha deciso di fingere l’aborto e vorrebbe subito comunicare a Manuel il finto fattaccio. Abel le consiglia di non affrettare i tempi e di fare le cose per bene, evitando che tutti scoprano il loro inganno. Don Alonso informa Cruz che Margarita e Martina hanno ricevuto del denaro da Antonio come indennizzo per l’annullamento del fidanzamento mentre Martina confida a Simona di essere molto indispettita dal fatto che Lope sia tornato a fare il valletto e le rivela pure di stare molto male a causa della morte del padre. Jana mostra a Curro il ventaglio di Cruz e vorrebbe affrontare la marchesa. Il fratello le impedisce di fare mosse azzardate e la cameriera decide di tornare all’attacco con Manuel, affinché sia lui a parlare con la madre. Il marchese si convince che sia il momento di affrontarla. Intanto Jana si mostra molto fredda con Abel mentre Lorenzo, per combattere la noia, decide di organizzare una partita di poker alla tenuta e i marchesi, dopo molte insistenze, accettano. Candela deve prendere una decisione sul suo matrimonio con Carlos e analizza la situazione, con vantaggi e svantaggi che ne deriverebbero, a Maria e a Teresa. Pia è sconvolta dai termini dell’accordo imposti da Cruz ma dopo averne parlato sia con Jana che con Don Romulo, sembra decisa ad accettare. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 12 luglio 2024.

Puntata di Sabato 13 luglio 2024

Pia firma l’accordo con Cruz e salva il suo posto come governante. La donna deve però accettare che Petra torni a La Promessa senza alcuna denuncia. Manuel interroga Cruz sulla scomparsa di Ramona mentre Abel torna alla carica con Jana affinché il loro rapporto si riaccenda. Don Lorenzo organizza una partita di poker con giocatori esperti e in molti, alla tenuta, cercano di svignarsela usando la scusa della veglia per la Vergine di Lujàn. Catalina se la prende con Cruz e l’accusa di aver allontanato Lope dalle cucine solo per rovinarle il business delle marmellate. Tra la marchesina e il Conte De Anil sembra nascere qualcosa mentre Simona sgrida Don Orengo e lo invita a dire immediatamente tutta la verità a Candela. Cruz ottiene la firma di Pia e le ordina di richiamare subito Petra. La marchesa fa sapere alla governante che quanto tra loro successo non sarà mai dimenticato e visto che ha osato sfidarla, da ora in poi loro saranno nemiche. Al tavolo da poker si presenta un giocatore inatteso: Margarita. La donna si rivela molto astuta; dopo aver perso qualche mano, finisce per sbaragliare gli altri uomini e per rimanere sola con Don Lorenzo. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 13 luglio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.