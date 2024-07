La Promessa Anticipazioni 11 luglio 2024: Catalina alla riscossa mentre Jana punta il dito contro Cruz!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata della Soap, in onda su Canale5 l’11 luglio 2024. Nell’episodio Catalina e Pelayo saranno pronti ad allargare il business delle marmellate e Don Alonso darà loro il suo consenso. Cruz però penserà a un modo per fermarli.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 l’11 luglio 2024, alle ore 15.45, Jana sarà molto delusa dalla reazione di Manuel quando gli dirà di aver trovato il ventaglio di Cruz a casa di Ramona. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cameriera cercherà l’aiuto del marchese ma lui non sarà propenso a credere che sua madre sia davvero colpevole della sparizione dell’ex domestica. Jana non getterà la spugna e continuerà a indagare sulla marchesa, convinta che nasconda qualcosa. Intanto Catalina e Pelayo scopriranno di avere molti punti in comune. La marchesina accetterà la proposta del conte di cominciare un business delle marmellate, esportandole in tutta la Penisola. I due ragazzi ne parleranno con Don Alonso che si rivelerà molto contento di questa novità. Chi non sarà per nulla felice sarà però Cruz che farà in modo di sabotare la figliastra, prendendo di mira il povero Lope. Don Lorenzo informerà il cognato di voler lasciare la tenuta per andare a Cordoba al casinò. Il marchese de Lujàn sarà contrario a questa decisione e lo inviterà a ripensarci e a rispettare il loro lutto. Intanto Jimena, convinta di non poter continuare la farsa della gravidanza, penserà di mettere in scena il suo aborto.

Anticipazioni La Promessa: Jana delusa da Manuel

Jana ha trovato il ventaglio di Cruz a casa di Ramona ed è certa che la marchesa sia coinvolta nella scomparsa della cameriera. La ragazza ha deciso di chiedere aiuto a Manuel, sicura che il marchese possa darle una mano con sua madre ma la reazione del ragazzo la lascerà senza parole. Il giovane non crederà che la sua mamma possa davvero essersi macchiata di un simile crimine. Jana non si perderà d’animo e giurerà di scoprire cosa è successo all’amica di sua madre, costi quel che costi. Se la moglie di Don Alonso è colpevole, la stanerà e avrà la sua giustizia. Intanto Pia dovrà decidere il da farsi dopo che Cruz ha ceduto al suo ricatto ma ha imposto una pesante clausola al loro accordo.

La Promessa Anticipazioni: Catalina in affari con Pelayo

L’arrivo di Pelayo a La Promessa si è rivelato molto soddisfacente per Catalina. La ragazza ha scoperto che il conte è una persona molto interessante, con cui condivide alcuni pensieri. Il ragazzo ha mostrato un grande interesse per il commercio delle marmellate che la marchesina ha avviato ormai da tempo e le ha proposto di allargare il business, esportando questi ottimi prodotti in tutta la Penisola. L’idea è piaciuta moltissimo a Catalina e sia lei che il suo nuovo amico si recheranno da Don Alonso per avere da lui il consenso per procedere. Il marchese ne sarà entusiasta mentre Cruz storcerà il naso e farà in modo di mettere i bastoni tra le ruote alla figliastra. Costringerà Lope a tornare a fare il valletto e quindi a lasciare le cucine, impedendogli di realizzare le squisite leccornie che il Conte de Anil vuole vendere in tutta la Spagna.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena pronta a fingere l’aborto

Jimena non ce la farà più a mentire e a fingere di essere incinta. La bugia è durata fin troppo a lungo e per lei è tutto diventato troppo pesante. La ragazza penserà di mettere in scena l’aborto e di farlo molto presto ma Abel le consiglierà prudenza, affinché nessuno capisca che sta bluffando. Intanto Don Lorenzo informerà Don Alonso di voler combattere la noia della tenuta, recandosi al casinò di Cordoba. Il marchese imporrà al cognato di rispettare il lutto che ha colpito la sua famiglia e di rinunciare a questo viaggio. Il patrigno di Curro non si perderà d’animo e penserà a un altro modo per ravvivare l’atmosfera de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 luglio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.