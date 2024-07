The Family Anticipazioni 11 luglio 2024: Devin pronta a lasciare Aslan?

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, The Family sono sorprendenti. Nell'episodio in onda l'11 luglio 2024, alle 14:45, Aslan vuole migliorare l’immagine della sua famiglia; così, adesso che Atilla ha preso il controllo delle attività dello zio, sta considerando una collaborazione professionale con lui. Intanto, Atilla è pronto a fare ad Aslan una proposta di lavoro inaspettata, che però si rivelerà una mossa sbagliata. Devin, invece, è intenzionata a mettere le cose in chiaro con l'amato, ma ne è talmente tanto affascinata che non riesce a far valere le sue ragioni. Nel frattempo, l’ingerenza di Hulya nella vita di Alsan si fa sempre più invasiva ed inizia a coinvolgere anche quella delle figlie...

The Family Anticipazioni: Atilla ha una proposta per Aslan...

Aslan ormai ha in mano la gestione del locale ereditato da Yusuf, il padre morto suicida: è lui il nuovo capofamiglia. Pertanto, determinato a migliorare l'immagine della sua famiglia, Aslan sta prendendo seriamente in considerazione di dare avvio ad una collaborazione professionale con Atilla, ora che lui ha preso il controllo delle attività dello zio. Atilla, d'altro canto, sta meditando di fare una proposta di lavoro - a dir poco inaspettata - al biondo. La sua, tuttavia, si rivelerà una mossa decisamente sbagliata...

The Family Anticipazioni: Devin vuole chiarire con Aslan...

La relazione tra Aslan e Devin sembra proseguire a gonfie vele: hanno trascorso una piacevole serata insieme, e lui ha persino organizzato una cena per presentarla a tutti i suoi cari. Lei, però, si sta rendendo conto che la sua famiglia sia un po' "particolare"; allora, si decide a prendere Aslan da parte per mettere in chiaro le cose quanto prima, ma rapita com'è dal suo innegabile fascino, alla fine non riuscirà a far valere le sue ragioni...

Hulya non si dà per vinta, nelle Anticipazioni di The Family dell'11 luglio 2024

Hulya non si dà per vinta. La donna non riesce a tollerare il pensiero che suo figlio abbia delle distrazioni: deve restare concentrato sulla loro famiglia e sul lavoro, non ha tempo da perdere dietro ad una ragazza. Incurante del fatto che Aslan le abbia già chiesto a brutto muso di non intromettersi nel suo privata, l'ingerenza di Hulya nella sua vita si fa sempre più invasiva, tanto che inizia addirittura a coinvolgere anche quella delle figlie...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.