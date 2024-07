Beautiful Anticipazioni Puntate dal 7 al 13 luglio 2024: Steffy vuole che Hope riassuma Thomas mentre Sheila tradisce Bill!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 7 al 13 luglio 2024. Ecco cosa accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dal 7 al 13 luglio 2024, alle ore 13.50 dal lunedì al venerdì e il sabato e la domenica alle ore 14.00.

Beautiful Anticipazioni settimanali: ecco cosa succederà da domenica 7 luglio 2024 a sabato 13 luglio 2024

Le puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 7 luglio al 13 luglio 2024 saranno molto impegnative per Steffy, Hope e Sheila. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap di Canale5

Puntata in onda Domenica 7 luglio 2024

Hope non ha ancora superato l’addio di Douglas alla sua casa e si tormenta perché il piccolo non abita più con lei e con Liam. Steffy è molto in ansia per lo stato d’animo della sorellastra e non sa cosa fare soprattutto perché deve confermarle che la Hope for the Future è ancora in perdita e sta per essere chiusa. Come fare? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 7 luglio 2024.

Puntata in onda Lunedì 8 luglio 2024

Finn è tra i candidati per diventare il primario dell’ospedale ma rivela a Li di non essere molto contento, visto che un simile ruolo lo porterebbe a passare sempre più tempo lontano dalla sua famiglia. Alla Forrester, Eric e Steffy festeggiano i dieci anni di servizio di Carter. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful dell'8 luglio 2024.

Puntata in onda Martedì 9 luglio 2024

Steffy rivela a Hope che Hope For The Future sta per essere sospesa a causa del calo delle vendite. Purtroppo la ragione di tutto questo è che manca un lead designer che sappia creare dei modelli che facciano colpo. Steffy ha convocato anche Thomas e Taylor per fare una rivelazione molto importante. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 9 luglio 2024

Puntata in onda Mercoledì 10 luglio 2024

Steffy chiede a Hope di permettere a Thomas di tornare a lavorare con lei affinché la sua collezione non venga soppressa. Liam intanto si presenta da Bill e gli chiede di lasciare per sempre Sheila. Il magnate è però convinto della sua scelta e non intende cambiare idea. Sheila intanto, dopo aver rinunciato a presentarsi all’inaugurazione de Il Giardino, si presenta a casa di Deacon a sorpresa. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 10 luglio 2024.

Puntata in onda Giovedì 11 luglio 2024

Sheila è da Deacon e gli rivela che vivere con Bill non è bello come immaginava. La convivenza è pesante e la sta facendo diventare matta. I due, presi dalla passione, si baciano. Bill rivela a Liam che se mai scoprisse che la Carter lo tradisce, gliela farà pagare molto cara, la sua ira sarebbe terribile. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful dell'11 luglio 2024

Puntata in onda Venerdì 12 luglio 2024

Steffy vuole convincere Hope a riassumere Thomas come suo capo stilista. Questo è il solo modo di salvare la sua collezione, che presto potrebbe essere chiusa a causa del calo delle vendite. La Logan è però piuttosto incerta sul da farsi. Riaccogliere il Forrester significherebbe mettere da parte il passato, almeno sul lavoro, e lei non sa se si tratti di una buona idea ma soprattutto se lei è pronta a farlo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 12 luglio 2024

Puntata in onda Sabato 13 luglio 2024

Hope e Thomas si ritrovano a parlare della prospettiva di tornare a lavorare insieme e il Forrester promette alla ragazza di comportarsi bene, di rispettarla e di non tradire più la fiducia che riporrà in lui. Sheila capisce che correre da Deacon ha significato tradire Bill. Con le sue azioni rischia di finire di nuovo in prigione e potrebbe pure mettere in difficoltà lo Sharpe. Taylor tenta di convincere Brooke che Thomas sia pronto a tornare a lavorare accanto a Hope e che il giovane non costituisce più un problema o una minaccia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 13 luglio 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 14.00 circa.