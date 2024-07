Endless Love Anticipazioni Puntate dall'8 al 12 luglio 2024: Zeynep costretta ad abortire, Nihan ha un brutto incidente!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dall'8 al 12 luglio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dall'8 al 12 luglio 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che anche questa settimana la soap non verrà trasmessa né venerdì in seconda serata né sabato e domenica. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 8 luglio 2024

Tufan sta accompagnando Zeynep in una clinica per farla abortire. Quando lui si allontana un attimo, la giovane s'imbatte in Asu, alla quale rivela che cosa sta accadendo. Allora, Asu l'aiuta a fuggire. Dopodiché, le due incontrano Kemal, contattato da Zeynep nel momento di emergenza. Allora, decidono di raccontargli una bugia: la sorella, stremata dalle continue pressioni di Vildan ed Emir, depressa e confusa, aveva pensato d'interrompere la gravidanza. A questo punto, Zeynep chiede al fratello di offrirle ospitalità per qualche giorno. Intanto, Nihan ed il suo spregevole marito sono in macchina, quando, a causa di un problema ai freni, finiscono fuori strada e si schiantano contro un albero.

Puntata in onda Martedì 9 luglio 2024

Nazif non è stato in grado di impedire che l'auto si schiantasse, ma riesce ad allertare subito un'ambulanza. Emir e Nihan, così, sopravvivono. Tuttavia, l'imprenditore è furibondo, tanto che punta il dito contro tutto il personale medico, certo che faccia parte di un piano ordito da Kemal per ucciderlo. I suoi sospetti, dopotutto, parrebbero confermati da un video in cui il veicolo dell'ingegnere compare non lontano dal luogo dell'incidente. Allora, il Soydere va a parlare con Emir, e gli assicura di essere innocente: non lo colpirebbe mai con sotterfugi di questo genere. Quest'ultimo, quindi, comincia a sospettare del misterioso fratello.

Puntata in onda Mercoledì 10 luglio 2024

Onder vuole che Galip gli dia delle spiegazioni in merito all'incidente che hanno avuto Emir e Nihan, ma il consuocero non sembra disposto ad aprire bocca. Intanto, la pittrice si sta dedicando anima e corpo al progetto della scuola, poiché in questo modo non pensa alle sue pene d'amore. Kemal e Zehir, invece, stanno indagando sul sinistro stradale. Vogliono scoprire chi sia il testimone oculare che ha chiamato l'ambulanza. Nel frattempo, Ozan si reca a casa del cognato per parlare con Zeynep e convincerla a tornare a casa con lui, però viene a sapere che la moglie era sul punto di abortire.

Puntata in onda Giovedì 11 luglio 2024

Tarik vuole presentare Banu alla sua famiglia, ma Fehime lo anticipa esternando tutto il suo disprezzo alla giovane: non accetterebbe mai l'ex amante di Emir, un uomo sposato, come nuora. Intanto, Emir sta indagando sulla presenza di Asu nella clinica in cui Tufan aveva portato Zeynep ad abortire. L'imprenditore, però, sembra interessato anche al suo passato, e a scoprire chi sia la persona che ha noleggiato l'auto avvistata sul posto dell'incidente. Nazif, invece, riferisce ad Hakki che c'è Tufan dietro il sinistro stradale.

Puntata in onda Venerdì 12 luglio 2024

Tarik si reca a casa dei genitori per parlare con loro dei suoi sentimenti per Banu, ma la notizia non viene accolta bene né da Fehime né da Huseyin: questi ultimi si dicono contrariati, poiché lei è stata l'amante di un uomo sposato. Intanto, Ozan punta il dito contro Nihan e Vildan, colpevoli a suo dire di aver spinto Zeynep ad andare via dalla villa. Allora la madre chiede alla figlia di andare a parlare con la cognata. La Sezin si reca da Zeynep e la sorprende mentre si confronta con Emir. Sempre più sospettosa in merito alla loro relazione, la pittrice scatta una foto. Una volta che la mora resta sola, Nihan la raggiunge; durante la loro conversazione, Zeynep fa partire una chiamata al suo ex amante per fargli arrivare un messaggio: nessuno può mettere in pericolo la vita del bambino che porta in grembo. Zehir, invece, trova il nome della persona che ha segnalato l'incidente, Nail Bozcam. Lui e Kemal vanno a fargli visita e restano stupiti nel vederlo sulla sedia a rotelle. Inoltre l'uomo assicura di non essermi mai mosso di casa quel giorno.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.