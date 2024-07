Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'11 luglio 2024: Sheila si mette nei guai mentre Hope ha paura per il suo futuro

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda l’11 luglio 2024 su Canale5, Sheila avrà paura della reazione di Bill se dovesse scoprire di lei e Bill mentre Hope dovrà prendere una decisione il prima possibile. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 l’11 luglio 2024, alle ore 13.50, Hope sarà ancora in crisi a causa della terribile situazione in cui è caduta la Hope for the Future. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan dovrà decidere come comportarsi con Thomas e se accettare o meno di riaccoglierlo al suo fianco. Situazione esplosiva anche a casa di Deacon. Tra lui e Sheila è di nuovo scoppiata la passione. La Carter ha confermato allo Sharpe di essere ancora innamorata di lui e di non riuscire più a vivere con Bill. La donna non potrà però voltare le spalle al magnate, l’unico che potrà assicurarle la libertà e l’immunità. Dollar Bill non dovrà mai scoprire che la sua fidanzata è corsa tra le braccia di un altro altrimenti tutto sarà perduto.

Anticipazioni Beautiful: Hope a un bivio

Hope è a un bivio. La ragazza deve prendere una decisione e deve farlo velocemente, altrimenti perderà per sempre tutto quello che per cui ha lottato. Steffy l’ha spronata a prendere in seria considerazione l’idea di riassumere Thomas e di tornare a lavorare con lui alla Hope for The Future. Visto quello che ha combinato il Forrester, più e più volte, la Logan non si fida e teme che il ragazzo possa metterla di nuovo nei guai ma soprattutto possa ingannarla ancora. La bionda non riesce a perdonare il padre di suo figlio e dovrà fare ricorso a tutta la sua pazienza e lungimiranza per fare la sua scelta. Thomas si farà avanti e le prometterà di essere cambiato, di aver capito i suoi errori e di non voler più cadere nell’errore.

Beautiful Anticipazioni: Sheila ha paura di Bill

Sheila ha rivelato a Deacon di provare ancora dei forti sentimenti per lui e di non riuscire a dimenticarlo. La rossa ha confessato anche di sentirsi in difficoltà e che la convivenza con Bill non sta andando come sperato. Insomma la Carter non è felice accanto allo Spencer ma non può certo rivelargli di essere legata a un altro uomo. Ha infatti paura che il magnate, sentendosi rifiutato, possa metterla in difficoltà e farla persino tornare in prigione. Se Bill si infuriasse, anche Deacon ne pagherebbe le conseguenze e sarebbe un vero disastro, visto che proprio ora – dopo anni di sacrifici – lo Sharpe sta risalendo la china e ha finalmente voltato pagina comprando Il Giardino.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill promette vendetta se Sheila lo tradisse

Sheila intuirà molto bene; Bill è un uomo pericoloso e se venisse stuzzicato, le cose si metterebbero molto male per tutti. Lo Spencer confermerà di non essere disposto a essere pugnalato alle spalle da nessuno. Confesserà a Liam che se mai Sheila dovesse tradirlo, lui scatenerà la sua ira su di lei e niente e nessuno potrà fermarlo. Il magnate per ora si dirà contento e soddisfatto della sua relazione e comunicherà al figlio di non avere alcuna intenzione di cacciare la rossa da casa sua e anzi lo inviterà a farsela piacere il prima possibile.

