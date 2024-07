Endless Love Anticipazioni 11 luglio 2024: Fehime si scaglia contro Banu!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda l'11 luglio 2024 su Canale 5: Fehime dà un dispiacere a Tarik umiliando Banu, mentre Emir si mette ad investigare...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono sorprendenti. Nell'episodio in onda il 9 luglio 2024, alle 14:10, Tarik vuole presentare Banu alla sua famiglia, ma Fehime lo anticipa esternando tutto il suo disprezzo alla giovane: non accetterebbe mai l'ex amante di Emir, un uomo sposato, come nuora. Intanto, Emir sta indagando sulla presenza di Asu nella clinica in cui Tufan aveva portato Zeynep ad abortire. L'imprenditore, però, sembra interessato anche al suo passato, e a scoprire chi sia la persona che ha noleggiato l'auto avvistata sul posto dell'incidente. Nazif, invece, riferisce ad Hakki che c'è Tufan dietro il sinistro stradale...

Endless Love Anticipazioni: Fehime contro Banu!

Tarik aveva perso la testa per Banu, ma quando lei lo ha tradito, consegnando a Kemal la sua camicia sporca del sangue di Karen, l'ha lasciata. Tuttavia, non avendola mai dimenticata, alla fine l'ha perdonata. Ora sono di nuovo una coppia, e lui fa ancora più sul serio. Infatti, Tarik è deciso a presentare Banu alla sua famiglia, ma Fehime lo anticipa, dimostrando tutto il suo disprezzo alla giovane. La donna sostiene che non potrà mai accettare Banu come nuora, dato che è stata l'amante di un uomo sposato, Emir...

Endless Love Anticipazioni: Asu aiuta Zeynep...

Quando Tufan, su ordine del suo odiato "capo", ha accompagnato Zeynep in clinica affinché abortisse, quest'ultima ha approfittato di un attimo in cui lui si era allontanato per cercare aiuto. Per sua fortuna, si è imbattuta in Asu, alla quale ha raccontato che cosa stesse accadendo. Asu, allora, l'ha aiutata a fuggire. Tuttavia, quando Emir è venuto a sapere che la ragazza si trovava "al posto giusto, al momento giusto", ha iniziato ad insospettirsi...

Emir indaga, nelle Anticipazioni di Endless Love dell'11 luglio 2024

Lo spregevole imprenditore sta cominciando a nutrire qualche dubbio: è certo che stia accadendo qualcosa alle sue spalle, e pretende di scoprire di che cosa si tratti. Così, Emir sta indagando sulla presenza di Asu nella clinica in cui si trovava Zeynep per interrompere la gravidanza, ma, non contento, sta indagando anche sul suo passato. Inoltre, il giovane deve investigare persino sulla persona che ha noleggiato una macchina avvistata sul luogo in cui ha avuto l'incidente insieme a Nihan. Nel mentre, Nazif sta riferendo ad Hakki che c'è Tufan dietro il suddetto sinistro stradale...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.