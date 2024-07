The Family Anticipazioni Puntate dall'8 al 12 luglio 2024: Aslan e Devin ostacolati da Hulya!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della nuova soap opera turca, The Family, in onda dall'8 al 12 luglio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Prime Puntate della nuova soap opera turca con protagonista l'attore che prestava il volto a Cesur di Brave and Beautiful, Kivanc Tatlitug, The Family, in onda dall'8 al 12 luglio 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda lunedì 8 luglio 2024

È il compleanno di Yusuf, pertanto i Soykan, la famiglia criminale più nota di Istanbul, devono riunirsi per la cena in suo onore. Aslan, infatti, non ha mai saltato un evento simile, ma stavolta le cose vanno diversamente: il giovane incontra la bella psicologa Devin e decide di aiutarla a risolvere un problema familiare. Aslan non si presenterà alla cena, creando delle tensioni.

Puntata in onda martedì 9 luglio 2024

Aslan invita Devin a cena fuori e trascorrono una piacevole serata insieme. Intanto, i rapporti tra il ragazzo e sua madre, Hulya, sono molto tesi; come se non bastasse, la situazione diventerà ancora più complicata quando Aslan verrà a sapere che lei continua ad intromettersi nella sua vita privata.

Puntata in onda mercoledì 10 luglio 2024

Aslan scopre che un uomo ingaggiato dalla madre lo sta pedinando per ottenere informazioni sulla sua nuova fidanzata. Allora, il giovane organizza una cena a sorpresa per presentare Devin alla sua famiglia. La loro relazione, dopotutto, si sta facendo ;sempre più seria, specialmente perché Aslan si rende conto che lei è una donna indipendente e forte. Hulya, però, non si dà per vinta: vuole mettere i bastoni tra le ruote alla coppia. A causa di un equivoco, tuttavia, sarà la sorella di Devin a trovarsi in pericolo.

Puntata in onda giovedì 11 luglio 2024

Aslan vuole migliorare l’immagine della sua famiglia; così, adesso che Atilla ha preso il controllo delle attività dello zio, sta considerando una collaborazione professionale con lui. Intanto, Atilla è pronto a fare ad Aslan una proposta di lavoro inaspettata, che però si rivelerà una mossa sbagliata. Devin, invece, è intenzionata a mettere le cose in chiaro con l'amato, ma ne è talmente tanto affascinata che non riesce a far valere le sue ragioni. Nel frattempo, l’ingerenza di Hulya nella vita di Alsan si fa sempre più invasiva ed inizia a coinvolgere anche quella delle figlie.

Puntata in onda venerdì 12 luglio 2024

Aslan e Devin sono ai ferri corti. Lui le fa la proposta di matrimonio e lei rifiuta. Questo causa la fine della loro relazione amorosa. Intanto, Atilla non si arrende con il progetto del documentario e va a parlarne direttamente con Ibrahim. Devin, invece, sta provando a riconciliarsi con il padre, ma quando viene invitata al pranzo per il suo compleanno, ci sono momenti di grande imbarazzo che vengono solo alleggeriti in parte dall’inatteso arrivo di Aslan. Quest'ultimo si presenta come l’attuale compagno della ragazza.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.