Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 28 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 agosto 2024 - Steffy dovrà faticare – e non poco – per calmare Liam. La Forrester continuerà ad accogliere lo sfogo dello Spencer, preoccupato dell’estrema vicinanza che sua moglie ha con Thomas. La figlia di Ridge tenterà di convincere l’ex marito che non avrebbe mai permesso il ritorno di suo fratello, se non fosse stata convinta e non lo fosse ancora, delle sue buone intenzioni. E in effetti lo stilista sta mantenendo le sue promesse, peccato che a fare sogni peccaminosi e ad aver perso il controllo della situazione sia Hope, che sembra aver ormai preso una cotta per il suo collega, con cui si è ritrovata a parlare di quanto sia bello lavorare insieme e di quanto sia felice del loro rinnovato rapporto. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 agosto 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 28 agosto 2024 - Nihan e Kemal sono ai ferri corti. I due stanno per avere un terribile scontro, in cui si urleranno contro accuse di ogni genere. Anzitutto, la Sezin è furiosa con il Soydere perché ritiene che sia colpa sua se Ozan è finito dietro le sbarre: è stato lui a consegnare alla polizia i video della famigerata notte dell'omicidio della povera Linda. D'altro canto, anche Kemal le punta il dito contro, accusandola di aver creduto e ceduto ad Emir... Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 28 agosto 2024 - Aslan finisce nelle trappola di Ilyas e viene catturato. Per fortuna, però, grazie al tempestivo intervento di Cihan, il biondo riesce a liberarsi, e non solo: riesce persino ad ammazzare il rivale. Tuttavia, prima di esalare il suo ultimo respiro, Ilyas racimola le poche forze che gli sono rimaste per menzionare il doloroso evento del passato dei Soykan a cui Seher non smette di fare riferimento... Intanto, Ekrem e Yagmur hanno deciso che presto si sposeranno. Lui le ha fatto una romantica proposta di matrimonio, e lei, emozionata, ha accettato. Peccato che Hulya non sia per niente favorevole a queste nozze... Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 28 agosto 2024 - Curro festeggerà il suo nuovo titolo ma né Cruz né Don Lorenzo saranno felici di questa novità. Il giovane fratello di Jana ringrazierà suo cugino Manuel per avergli fatto questa cessione e sarà pronto ad assolvere ai suoi nuovi compiti da barone de Linaja. Intanto Abel, che non riesce a rassegnarsi alla fine della sua relazione con Jana, vedrà la ragazza baciarsi con il marchese nell’hangar e, furioso, glielo confesserà mettendola in pericolo. Mauro rivelerà a Don Romulo, a Feliciano, a Martina e a Manuel, di aver accettato una nuova proposta di lavoro, che lo porterà a lasciare molto presto la tenuta. Salvador e Maria diranno a Lope di aver deciso di fidanzarsi un’altra volta mentre Margarita informerà Cruz che l’idea di cedere il titolo di barone è stata di Don Alonso. Qui la trama completa de La Promessa.

