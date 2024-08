Endless Love Anticipazioni 28 agosto 2024: Asu ed Emir stringono un'alleanza!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 agosto 2024, alle 14:10, Emir ed Asu si ritrovano al capezzale della loro povera madre, Mujgan. La ragazza respinge ogni tentativo di avvicinamento del fratello. Tuttavia, una sconvolgente rivelazione di Emir li porterà a prendere una decisione condivisa. Intanto, Nihan e Kemal si stanno scontrando ed accusando a vicenda: lei gli attribuisce la colpa dell’arresto di Ozan, mentre lui di aver ceduto ad Emir...

Endless Love Anticipazioni: Emir contro Asu!

Tra Emir ed Asu è guerra aperta. Lei ha sempre saputo di essere sua sorella, mentre lui ha scoperto da poco che il fratello segreto in verità fosse una sorella segreta che, anziché volergli bene, lo detestava. Infatti, Asu era giunta ad Istanbul appositamente per farla pagare sia a Galip che ad Emir, poiché il primo era il responsabile delle condizioni in cui si trovava Mujgan, da venticinque anni, e del fatto che lei sia stata costretta a crescere separata da sua madre...

Endless Love Anticipazioni: Emir ed Asu si alleano?

Ora, Asu ed Emir s'incontrano al capezzale di Mujgan. La giovane, coerentemente con ciò che ha sempre pensato, detto e fatto, respinge con forza ogni tentativo di avvicinamento da parte dell'imprenditore. Tuttavia, Emir ha qualcosa di molto importante da dirle, e che potrebbe spingere Asu a cambiare atteggiamento in modo radicale nei suoi confronti. Infatti, la sconvolgente rivelazione del ragazzo li spingerà - incredibilmente - a prendere una decisione comune...

Nihan e Kemal si scontrano duramente, nelle Anticipazioni di Endless Love del 28 agosto 2024

Nihan e Kemal sono ai ferri corti. I due stanno per avere un terribile scontro, in cui si urleranno contro accuse di ogni genere. Anzitutto, la Sezin è furiosa con il Soydere perché ritiene che sia colpa sua se Ozan è finito dietro le sbarre: è stato lui a consegnare alla polizia i video della famigerata notte dell'omicidio della povera Linda. D'altro canto, anche Kemal le punta il dito contro, accusandola di aver creduto e ceduto ad Emir...

