The Family Anticipazioni 28 agosto 2024: Aslan uccide Ilyas!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 28 agosto 2024 su Canale 5: Aslan riesce ad uccidere Ilyas grazie a Cihan...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono a dir poco scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 28 agosto 2024 alle 14:45, le condizioni neurologiche di Seher peggiorano, e nonostante la sua confusione mentale, continua a fare riferimento ad un evento molto doloroso del passato dei Soykan. Intanto, Aslan, catturato da Ilyas, riesce a liberarsi grazie a Cihan e ad ucciderlo. Prima di morire, però, l'uomo menziona lo stesso misterioso evento citato dalla nonna. Ekrem e Yagmur, invece, decidono di convolare a nozze. Hulya non approva...

The Family Anticipazioni: Seher parla di un evento molto doloroso del passato...

Seher continua a dare segni di squilibrio mentale. L'anziana donna, affetta da demenza senile, peggiora di giorno in giorno. Ora, benché le sue condizioni neurologiche sembrano essere precipitate, vista la sua grande confusione, Seher ricorda perfettamente un evento molto doloroso del passato dei Soykan, tanto che non fa che menzionarlo. Ma di che cosa si tratterà?

The Family Anticipazioni: Aslan e Ilyas alla resa dei conti!

Prosegue la guerra spietata tra Aslan ed Ilyas. Pare proprio che nessuno dei due sia disposto a deporre le armi ed alzare bandiera bianca: nessuno dei due si fermerà fino a quando l'altro non sarà morto e sepolto. Così, entrambi stanno portando avanti il loro piano di vendetta, determinati come non mai ad avere definitivamente la meglio sul proprio acerrimo nemico. Adesso è giunto il momento della resa dei conti.

Aslan uccide Ilyas, nelle Anticipazioni di The Family del 28 agosto 2024

Aslan finisce nelle trappola di Ilyas e viene catturato. Per fortuna, però, grazie al tempestivo intervento di Cihan, il biondo riesce a liberarsi, e non solo: riesce persino ad ammazzare il rivale. Tuttavia, prima di esalare il suo ultimo respiro, Ilyas racimola le poche forze che gli sono rimaste per menzionare il doloroso evento del passato dei Soykan a cui Seher non smette di fare riferimento... Intanto, Ekrem e Yagmur hanno deciso che presto si sposeranno. Lui le ha fatto una romantica proposta di matrimonio, e lei, emozionata, ha accettato. Peccato che Hulya non sia per niente favorevole a queste nozze...

