Beautiful, Anticipazioni Puntata del 28 agosto 2024: Steffy rassicura Liam ma Hope è sempre più persa per Thomas!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 28 agosto 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Canale5 ci rivelano che Steffy cercherà di calmare Liam mentre Hope non riuscirà a togliersi dalla testa Thomas.

Nella puntata di Beautiful in onda il 28 agosto 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Steffy dovrà faticare – e non poco – per calmare Liam. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester continuerà ad accogliere lo sfogo dello Spencer, preoccupato dell’estrema vicinanza che sua moglie ha con Thomas. La figlia di Ridge tenterà di convincere l’ex marito che non avrebbe mai permesso il ritorno di suo fratello, se non fosse stata convinta e non lo fosse ancora, delle sue buone intenzioni. E in effetti lo stilista sta mantenendo le sue promesse, peccato che a fare sogni peccaminosi e ad aver perso il controllo della situazione sia Hope, che sembra aver ormai preso una cotta per il suo collega, con cui si è ritrovata a parlare di quanto sia bello lavorare insieme e di quanto sia felice del loro rinnovato rapporto.

Beautiful Anticipazioni: Steffy cerca di rassicurare Liam

Liam non riesce a mandare giù il fatto che Thomas sia tornato a lavorare alla Forrester e che Hope passi tanto tempo con lui nell’ufficio di progettazione. Lo Spencer non si fida dello stilista e pensa che sia ancora ossessionato da sua moglie. Steffy cercherà ancora di rassicurarlo e di fargli capire che mai e poi mai avrebbe permesso il ritorno di suo fratello in azienda, se non fosse stata sicura delle sue buone intenzioni. Nonostante queste parole, il figlio di Bill non riuscirà proprio a calmarsi e in effetti il suo sesto senso avrà più che mai ragione… ma a costituire un pericolo per il suo matrimonio stavolta non è Thomas ma Hope stessa.

Anticipazioni Beautiful: Hope felice di riavere Thomas al suo fianco

Hope è entusiasta di Thomas ma Brooke ha cercato di riportarla alla ragione. La Logan senior è molto preoccupata per come si sta comportando sua figlia e teme che abbia perso la ragione e stia rovinando il suo matrimonio. Nonostante le raccomandazioni della madre, la giovane continua a essere felice di lavorare con il Forrester ma anche di come il loro rapporto si sia evoluto, tanto da diventare i genitori che Douglas ha sempre meritato di avere. Pure il fratello di Steffy è molto contento di come stanno andando le cose ed è molto orgoglioso di se stesso per come sta gestendo la vicinanza con la sua ex, per cui aveva un’insana ossessione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope è il vero pericolo!

Thomas sta mantenendo le sue promesse e si sta dimostrando un valido collaboratore e anche un buon padre. Il ragazzo sembra finalmente aver messo da parte la sua ossessione per Hope e finalmente pare aver capito come deve comportarsi per non destare sospetti nemmeno nell’attenta Brooke. Peccato che il vero pericolo qui sia Hope. La ragazza ha fatto dei sogni piuttosto spinti sullo stilista e ha pensato a lui pure mentre si trovava a letto con Liam. Insomma la situazione sta degenerando e potrebbe diventare davvero molto rischiosa per lo Spencer e per la sua relazione – ora traballante – con sua moglie.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 31 agosto 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.