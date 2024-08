La Promessa Anticipazioni 28 agosto 2024: Abel scopre la relazione tra Jana e Manuel. Si mette male!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 28 agosto 2024 su Canale5 vedremo che Abel metterà in pericolo Jana e Manuel, dopo aver scoperto la loro relazione. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 28 agosto 2024, alle ore 15.45, Curro festeggerà il suo nuovo titolo ma né Cruz né Don Lorenzo saranno felici di questa novità. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il giovane fratello di Jana ringrazierà suo cugino Manuel per avergli fatto questa cessione e sarà pronto ad assolvere ai suoi nuovi compiti da barone de Linaja. Intanto Abel, che non riesce a rassegnarsi alla fine della sua relazione con Jana, vedrà la ragazza baciarsi con il marchese nell’hangar e, furioso, glielo confesserà mettendola in pericolo. Mauro rivelerà a Don Romulo, a Feliciano, a Martina e a Manuel, di aver accettato una nuova proposta di lavoro, che lo porterà a lasciare molto presto la tenuta. Salvador e Maria diranno a Lope di aver deciso di fidanzarsi un’altra volta mentre Margarita informerà Cruz che l’idea di cedere il titolo di barone è stata di Don Alonso.

La Promessa Anticipazioni: Curro festeggia il suo nuovo titolo

Manuel ha ceduto il suo titolo a Curro. Suo cugino sarà il nuovo Barone de Linaja e potrà contare sulle entrate delle terre ereditate da suo nonno, allontanandosi per sempre dal giogo di Don Lorenzo. Il fratello di Jana non sarà costretto a seguire la carriera militare per rispettare le regole della famiglia dei Del La Mata ma ne sarà finalmente libero. Né Cruz né Lorenzo saranno felici di questa novità e non parteciperanno ai festeggiamenti. Margarita seminerà ancora zizzania, rivelando alla cognata che dietro alla cessione del titolo c’è lo zampino di Don Alonso. La marchesa sarà una vera furia ma poi sembrerà cambiare idea.

Anticipazioni La Promessa: Abel scopre Jana e Manuel

Jana e Manuel devono tenere segreta la loro relazione sia perché il Lujàn è sposato sia perché lei è una semplice cameriera. Ora che è scoppiato il caso Jimena e che la ragazza è stata allontanata dalla tenuta, i due ragazzi devono stare attenti. Non devono fornire alcun appiglio a nessuno, soprattutto non possono far pensare che il malessere della marchesina venga imputato alla relazione extraconiugale del marito. Purtroppo però Jana e il suo innamorato verranno scoperti. A vederli baciarsi nell’hangar sarà Abel, che rivelerà alla sua ex fidanzata di sapere ormai tutto. Il dottore diventerà una seria minaccia per i nostri sfortunati e clandestini amanti.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Addio Mauro

Don Romulo ha formato Mauro per diventare un maggiordomo capace e in grado di occuparsi di una casa. Il ragazzo, ora che ha imparato tutto quello che doveva, ha deciso di voltare pagina e di cominciare una nuova avventura. Il valletto informerà Manuel, Martina, Romulo e Feliciano, di aver accettato la proposta di lavoro presso i Muniz e di essere prossimo alla partenza. Intanto Salvador e Maria diranno a Lope di aver deciso di fidanzarsi di nuovo.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.