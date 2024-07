Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 26 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 luglio 2024 - la verità verrà finalmente a galla. Bill uscirà allo scoperto e si scoprirà che lo Spencer non è realmente innamorato di Sheila ma la sta solo controllando, affinché lei gli confessi i suoi omicidi e la polizia abbia una prova per incriminarla per sempre. Il magnate non ha perso la testa anzi è diventato un potente e fidato alleato di Ridge, pronto anche lui a fare di tutto per fermare la rossa. Intanto Sheila, ignara di tutto, tornerà da Deacon, desiderosa di passare del tempo con lui e lontana da Villa Spencer. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 26 luglio 2024 - mentre Emir viene messo sotto torchio dal commissario, quest'ultimo si sta occupando pure dell'interrogatorio di Ozan. Tuttavia, se con l'imprenditore il poliziotto usa il pugno duro, con suo cognato si sta dimostrando più clemente. Benché i toni che stanno utilizzando per fargli delle domande su quella fatidica notte siano pacati, Ozan, sentendosi molto teso e non reggendo a tanta pressione, accusa un malore. Il giovane viene immediatamente trasportato in ospedale. La sua famiglia, in allarme, sa di non poter avere contatti con lui, ma lo raggiunge comunque per provare a fargli avvertire affetto e soprattutto sostegno... Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 luglio

Nella puntata di The Family di oggi - 26 luglio 2024 - Hulya continua a dare del filo da torcere a Devin: il suo obiettivo continua ad essere quello di estenuarla affinché decida di lasciare Aslan. Pertanto, rendendosi conto che la nuora non sopporti le regole ferree della famiglia Soykan, la signora sta facendo del suo meglio per controllarla: addirittura pretende che non guidi più la sua automobile, ma che giri sempre con un autista. Come reagirà Devin a questo ennesimo tentativo di limitare la sua libertà? Intanto, il protagonista sta avendo un acceso dibattito con suo zio Ibrahim, mentre i rispettivi tirapiedi sono in azione sul campo. Come andrà a finire? Non si prevede niente di buono...Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 26 luglio 2024 - Catalina sarà scossa da un nuovo furto. La ragazza scoprirà che i soldi della vendita delle confetture sono spariti. La marchesina comincerà a indagare su dove possano essere finiti anche se in lei si farà presto strada una fastidiosa ipotesi su come siano andate realmente le cose. Intanto Don Alonso, nonostante le preghiere della figlia, si rifiuterà di dare una mano a Margarita e continuerà a sentirsi offeso dal comportamento della cognata. I preparativi per la festa in maschera continueranno senza sosta e i signori cominceranno a pensare a quali costumi indossare. Mauro si sentirà sempre più sotto pressione mentre Lope, ormai diventato intrattabile da quando è stato allontanato dalle cucine, criticherà il lavoro di Simona e Candela. Pia sarà costretta a intervenire per rimetterlo al suo posto. Manuel continuerà a ribadire che Jimena debba andarsene e i suoi genitori cercheranno di farlo ragionare. Il loro intervento si rivelerà inutile, il ragazzo ha preso la decisione. Qui la trama completa de La Promessa.

