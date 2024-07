La Promessa Anticipazioni 26 luglio 2024: Catalina viene rapinata... di nuovo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 26 luglio 2024. Nell’episodio della Soap, Catalina scoprirà che qualcuno ha rubato i soldi della vendita delle confetture mentre Cruz e Don Alonso cercheranno di convincere Manuel a non cacciare Jimena.

Nella puntata de La Promessa in onda il 26 luglio 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Catalina sarà scossa da un nuovo furto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza scoprirà che i soldi della vendita delle confetture sono spariti. La marchesina comincerà a indagare su dove possano essere finiti anche se in lei si farà presto strada una fastidiosa ipotesi su come siano andate realmente le cose. Intanto Don Alonso, nonostante le preghiere della figlia, si rifiuterà di dare una mano a Margarita e continuerà a sentirsi offeso dal comportamento della cognata. I preparativi per la festa in maschera continueranno senza sosta e i signori cominceranno a pensare a quali costumi indossare. Mauro si sentirà sempre più sotto pressione mentre Lope, ormai diventato intrattabile da quando è stato allontanato dalle cucine, criticherà il lavoro di Simona e Candela. Pia sarà costretta a intervenire per rimetterlo al suo posto. Manuel continuerà a ribadire che Jimena debba andarsene e i suoi genitori cercheranno di farlo ragionare. Il loro intervento si rivelerà inutile, il ragazzo ha preso la decisione.

La Promessa Anticipazioni: Catalina rapinata… di nuovo!

Il fiuto per gli affari è una delle migliori qualità di Catalina. La ragazza è riuscita a trasformare la produzione di confetture in un vero e proprio business. Merito anche di Pelayo e delle sue conoscenze. È stato il ragazzo a proporre di vendere i vasetti agli hotel e proprio un albergo della capitale ha appena concluso la vendita dei loro prodotti, con grande successo. I due ragazzi hanno guadagnato un bel gruzzolo e hanno deciso di tenerlo da parte per reinvestirlo al più presto ma Catalina scoprirà con orrore che il denaro è scomparso. Qualcuno lo ha rubato e la ragazza comincerà a indagare su chi possa aver compiuto un’azione tanto abietta. Nella sua mente comincerà a farsi largo un nome, quello della persona che tempo prima le aveva sottratto la spilla di sua madre per finanziare la sua festa di compleanno. E caso strano alla tenuta sta per svolgersi una serata in maschera, per cui i signori stanno scegliendo il costume da indossare. La marchesina inizierà a domandarsi se anche stavolta Cruz l’abbia voluta derubare.

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso in collera con Margarita

Don Alonso non riesce a mandar giù l’idea che Margarita abbia truffato tutti. Il marchese non sopporta che sua cognata si sia presentata al tavolo da gioco e abbia fatto di tutto per vincere le quote della tenuta. Per questo motivo quando lei gli chiederà aiuto, si rifiuterà di darle una mano. Le dirà chiaramente di essere offeso con lei e di ritenerla una persona scorretta. A nulla serviranno le preghiere di Catalina, che spronerà il padre a lasciar perdere il risentimento che prova nei confronti della vedova di Don Fernando. Intanto Lope, diventato scontroso e infelice da quando è stato cacciato dalle cucine, rimprovererà Candela e Simona e criticherà il loro lavoro. Pia sarà costretta a rimproverarlo.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel non cambia idea, Jimena deve andarsene

Manuel non tollera più di Jimena e vuole che la ragazza torni a casa dei suoi genitori, il prima possibile. Cruz e Don Alonso cercheranno di fargli cambiare idea. La marchesa cercherà di imporsi con la forza e di convincere il figlio a seguire i suoi consigli mentre il marchese tenterà di far ragionare il figlio. Nessuno dei due avrà successo. Il ragazzo ribadirà di aver preso la sua decisione e di non voler in alcun modo tornare indietro sui suoi passi. Mauro invece si sentirà sempre più sotto pressione. Don Romulo gli ha affidato tutti gli incarichi da maggiordomo e lui si troverà in difficoltà.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.