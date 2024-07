Beautiful Anticipazioni Puntate dal 21 al 27 luglio 2024: colpo di scena, Bill pronto a incastrare Sheila per omicidio

Anticipazioni TV

Beautiful Anticipazioni settimanali: ecco cosa succederà da domenica 21 luglio 2024 a sabato 27 luglio 2024

Le puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 21 al 27 luglio 2024 vedranno Bill e Ridge alleati contro Shiela, pronti a far confessare alla donna un omicidio di primo grado per spedirla in prigione per sempre. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap di Canale5.

Puntata in onda Domenica 21 luglio 2024

Liam è molto soddisfatto della decisione della moglie di tenere Thomas a distanza dalla “Hope for the Future” ma non sa che in realtà Hope ha deciso di reintegrarlo nel progetto. Così, ignaro di tutto, si compiace con Wyatt per essere riuscito a convincere la Logan. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 21 luglio 2024.

Puntata in onda Lunedì 22 luglio 2024

Il momento della verità è arrivato e, durante un confronto faccia a faccia, Hope confessa a Liam di aver deciso di reintegrare Thomas nel team della “Hope for the Future”. Scioccato e amareggiato dalle parole della moglie, Liam chiede immediatamente spiegazioni. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 22 luglio 2024.

Puntata in onda Martedì 23 luglio 2024

Liam non vorrebbe tornare a lavorare con Thomas e si oppone in modo deciso alla decisione della moglie di reintegrare il suo ex alla “Hope for the Future”. Sebbene Liam sia contrario, alla fine è costretto a capitolare vedendo con quanta convinzione la Logan ha preso questa decisione. Intanto, Steffy e Taylor discutono di Thomas. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 23 luglio 2024.

Puntata in onda Mercoledì 24 luglio 2024

Thomas promette a Douglas di essere cambiato e di non voler più ripetere gli errori del passato e, dopo averne discusso, Steffy e Taylor sembrano credere alle sue buone intenzioni. Nel frattempo, avendoli osservati insieme, Steffy confessa a Finn di aver percepito una certa attrazione di Hope nei confronti di Thomas. Scopri le Anticipazioni Complete puntata di Beautiful del 24 luglio 2024.

Puntata in onda Giovedì 25 luglio 2024

Liam e Wyatt non riescono a capire come il padre Bill si possa essere innamorato di Sheila. Nel frattempo, Bill interroga la Carte sul suo passato con domande sempre più insistenti. Steffy, invece, crede molto nel fratello e pensa che Thomas darà un contributo decisivo alla linea di moda “Hope for the Future”. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 25 luglio 2024.

Puntata in onda Venerdì 26 luglio 2024

Emerge la verità sulle reali intenzioni di Bill: l’uomo non è affatto innamorato di Sheila bensì sta cercando di incastrarla, con la complicità di Ridge. Bill vuole, infatti, farle confessare di aver commesso un omicidio di primo grado e assicurarsi che riceva una condanna a vita. Ignara di tutto ma allarmata dal comportamento di Bill, Sheila si rifugia da Deacon. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 26 luglio 2024.

Puntata in onda Sabato 27 luglio 2024

Bill e Ridge sono decisi a far confessare a Sheila di aver commesso un omicidio di primo grado e vogliono continuare con il loro piano, sebbene lo Spencer inizia ad essere fin troppo frustrato dalla situazione. Comprendendo il suo stato d’animo, Ridge cerca di convincere il suo nuovo alleato a continuare per il bene di tutti quanti: Sheila deve andare in prigione senza possibilità di sconti di pena.

Hope va a trovare suo padre a “Il Giardino” per parlargli della sua scelta riguardo a Thomas e si trova non volendo ad origliare una strana telefonata. Deacon, tuttavia, attacca immediatamente la cornetta e cambia discorso, insospettendo non poco la figlia. Nel frattempo, Bill e Ridge si trovano dall’FBI per incastrare Sheila, la quale riceve una telefonata da Deacon che le chiede di raggiungerlo immediatamente. Scopri le Anticipazioni Complete delle puntate di Beautiful del 27 luglio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.