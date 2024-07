Endless Love Anticipazioni Puntate dal 22 al 26 luglio 2024: Emir e Ozan in arresto con l'accusa di omicidio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 22 al 26 luglio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 22 al 26 luglio 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che anche questa settimana la soap non verrà trasmessa né venerdì in seconda serata né sabato e domenica. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 22 luglio 2024

Ozan è turbato per la decisione di Zeynep di andare via di casa. Quest'ultima, tra l'altro, scarica la colpa di ciò che è successo sulla sua famiglia. Inoltre, Zeynep chiede il divorzio al marito, dicendogli che non si sente la benvenuta a casa Sezin. Ozan allora gli propone una soluzione alternativa affinché sia maggiormente tutelata: un contratto matrimoniale.

Puntata in onda Martedì 23 luglio 2024

Tarik, dopo essere stato già rifiutato da Banu, torna a farle la proposta di matrimonio. Stavolta, visto che Emir la sta ricattando, accetta seppur controvoglia. Intanto, Asu chiede a suo zio di porre fine alla "guerra" e di consegnarle le prove contro Emir di cui è in possesso affinché possano arrivare nelle mani di Kemal. In questo modo, finalmente l'imprenditore finirà dietro le sbarre. Hakki si rifiuta, ma Asu insiste e si avvale anche dell'aiuto di Tufan.

Puntata in onda Mercoledì 24 luglio 2024

Nel corso della festa per la raccolta fondi, Asu riceve l'ordine dallo zio Hakki di ricercare un documento nel archivi aziendali. Al contempo, Emir si sta recando agli uffici seguendo le direttive di un ricattatore anonimo che gli ha garantito che gli svelerà l'identità del suo misterioso "fratello". Kemal si rende conto che il rivale si sta comportando in modo sospetto e, proprio quando sta per accedere all'archivio, vede la polizia dalla finestra. L'ingegnere si dirige verso la sala degli ospiti e assiste all'arresto di Ozan: il commissario non ha mantenuto la promessa di prevenire l'arresto durante l'evento.

Puntata in onda Giovedì 25 luglio 2024

La polizia trova Emir nell'archivio e procede al suo arresto. Fuori dal commissariato, Kemal parla con la famiglia Sezin e con i suoi fratelli, turbati dagli ultimi eventi. In un secondo momento, l'ingegnere chiede a Zehir di organizzare un servizio di protezione per Fehime, Huseyin e Leyla, sapendo che, con la sua mossa, lo scontro con il suo acerrimo nemico si farà ancora più duro.

Puntata in onda Venerdì 26 luglio 2024

Emir viene trattenuto in centrale perché la polizia è certa che stia nascondendo qualcosa. Infatti, il commissario è entrato in possesso di alcuni filmati in cui è evidente che lui sia coinvolto nell'omicidio di Linda. anche Ozan è ancora in centrale, benché con lui il commissario sia più clemente. Ozan, sotto pressione e per questo teso come non mai, ha un malore e viene portato subito in ospedale. La sua famiglia, nonostante non possa avere contatti con lui, lo raggiunge per provare a stargli accanto.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.