The Family Anticipazioni Puntate dal 22 al 26 luglio 2024: Devin sposa Aslan, ma teme che sia un assassino!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca con protagonista l'attore che prestava il volto a Cesur di Brave and Beautiful, Kivanc Tatlitug, The Family, in onda dal 22 al 26 luglio 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda lunedì 22 luglio 2024

Il giorno delle nozze tra Devin ed Aslan si sta avvicinando, e lei si sta rendendo conto che lui non ha intenzione di celebrare il matrimonio in modo sobrio così come avevano stabilito in precedenza. Intanto, si svolgono al meglio i preparativi, e persino Cihan riceve una partecipazione, seppur sia diversa da tutte le altre. Poco prima della celebrazione, Hulya scopre che Devin ha deciso che prenderà il cognome della famiglia Soykan, e questo la fa irritare molto.

Puntata in onda martedì 23 luglio 2024

Nel corso del ricevimento di nozze, Hulya vorrebbe che Cihan rivelasse ad Aslan che lui e Devin stanno agendo alle sue spalle: Cihan, in effetti, sta andando in terapia dalla psicologa di nascosto. Tuttavia, facendo leva sull'amore che lega la madre al figlio, riesce a convincerla a desistere. Intanto, Ekrem, una volta che ha confessato a Yagmur di aver cominciato a provare qualcosa nei suoi confronti, viene gravemente ferito da un sicario. Aslan reagirà furiosamente.

Puntata in onda mercoledì 24 luglio 2024

Devin è molto turbata da ciò che è accaduto durante il suo matrimonio con Aslan, tanto che viene colta da un improvviso attacco di panico. La psicologa supplica Turgut di riportarla a casa. Intanto, Hulya prova a convincerla a lasciare la villa, ma senza successo. Ekrem, invece, si risveglia in ospedale e dichiara di non sapere chi gli abbia sparato: non l'ha riconosciuto. Nel frattempo, il protagonista si è messo sulle tracce di Atilla, pronto a vendicarsi.

Puntata in onda giovedì 25 luglio 2024

Devin s'incontra segretamente con Cihan poiché vuole capire se Aslan sia realmente capace di uccidere. Lei, però, non ottiene una risposta chiara, anzi: viene avvertita del fascino pericoloso che ha la potente famiglia Soykan. Intanto, il protagonista intercetta Atilla, il quale tuttavia nega con forza di essere il responsabile dell'attacco ad Ekrem. Quest'ultimo, invece, sta entrando a conoscenza della dipendenza di Yagmur.

Puntata in onda venerdì 26 luglio 2024

Aslan convince Devin di non essere intervenuto in aiuto della madre di lei e di non essersi vendicato per l'aggressione ai danni di Ekrem; la realtà, però, è ben diversa. Intanto, la psicologa è sempre più insofferente nei confronti delle regole ferree della famiglia Soykan; Hulya, invece, fa del suo meglio per continuare a controllarla: vorrebbe addirittura che girasse con un autista e che non guidasse più la sua automobile. Nel frattempo, il protagonista ha un acceso dibattito con suo zio Ibrahim, mentre i rispettivi tirapiedi sono in azione sul campo.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.