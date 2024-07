Endless Love Anticipazioni 26 luglio 2024, Ozan accusa un malore: deve essere ricoverato!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 26 luglio 2024 su Canale 5: nel corso dell'interrogatorio, Ozan si sente male!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono ricche di colpi di scena. Nell'episodio in onda il 26 luglio 2024, alle 14:10, Emir viene trattenuto in centrale perché la polizia è certa che stia nascondendo qualcosa. Infatti, il commissario è entrato in possesso di alcuni filmati in cui è evidente che lui sia coinvolto nell'omicidio di Linda. anche Ozan è ancora in centrale, benché con lui il commissario sia più clemente. Ozan, sotto pressione e per questo teso come non mai, ha un malore e viene portato subito in ospedale. La sua famiglia, nonostante non possa avere contatti con lui, lo raggiunge per provare a stargli accanto...

Endless Love Anticipazioni: Kemal teme la vendetta di Emir!

Dopo l'arresto di Ozan, la polizia trova Emir e procede anche con il suo arresto. Mentre l'imprenditore viene condotto al commissariato, qui fuori si radunano Kemal, i suoi fratelli, Zeynep e Tarik, e la famiglia Sezin. Sono tutti sotto shock per ciò che è appena successo, e chiedono delle spiegazioni al solo che pare saperne di più, appunto il Soydere. Poi, quest'ultimo si affretta a mettersi in contatto con Zehir, al quale chiede di organizzare il prima possibile un programma di protezione per i suoi genitori, Fehime ed Huseyin, e per Leyla: ora che lo ha fatto finire dietro le sbarre, il suo acerrimo nemico sarà ancora più agguerrito, di conseguenza i suoi cari sono in serio pericolo...

Endless Love Anticipazioni: Emir certo che uscirà presto di prigione!

Il commissario sta mettendo Emir sotto torchio, certo che stia mentendo e nascondendo qualcosa. Infatti, il poliziotto è entrato in possesso della chiavetta usb di Hakki, quella in cui sono contenuti i filmati della notte dell'omicidio di Linda che inchiodano sia lui che Ozan. Emir sa bene di essere in una situazione piuttosto scomoda, ma, nonostante ciò, non ha la minima intenzione di mostrarsi spaventato o anche semplicemente insicuro. In fin dei conti, è convinto di poterne uscire facilmente, grazie alle sue influenti conoscenze...

Ozan si sente male, nelle Anticipazioni di Endless Love del 26 luglio 2024

Mentre Emir viene messo sotto torchio dal commissario, quest'ultimo si sta occupando pure dell'interrogatorio di Ozan. Tuttavia, se con l'imprenditore il poliziotto usa il pugno duro, con suo cognato si sta dimostrando più clemente. Benché i toni che stanno utilizzando per fargli delle domande su quella fatidica notte siano pacati, Ozan, sentendosi molto teso e non reggendo a tanta pressione, accusa un malore. Il giovane viene immediatamente trasportato in ospedale. La sua famiglia, in allarme, sa di non poter avere contatti con lui, ma lo raggiunge comunque per provare a fargli avvertire affetto e soprattutto sostegno...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 22 al 26 luglio 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.