The Family Anticipazioni 26 luglio 2024, Devin insofferente: Hulya la controlla!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci lasceranno con il fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 26 luglio 2024, alle 14:45, Aslan convince Devin di non essere intervenuto in aiuto della madre di lei e di non essersi vendicato per l'aggressione ai danni di Ekrem; la realtà, però, è ben diversa. Intanto, la psicologa è sempre più insofferente nei confronti delle regole ferree della famiglia Soykan; Hulya, invece, fa del suo meglio per continuare a controllarla: vorrebbe addirittura che girasse con un autista e che non guidasse più la sua automobile. Nel frattempo, il protagonista ha un acceso dibattito con suo zio Ibrahim, mentre i rispettivi tirapiedi sono in azione sul campo...

The Family Anticipazioni: Aslan mente a Devin...

Certo che dietro l'attentato ad Ekrem ci sia lo zampino di Atilla, Aslan si è messo subito sulle sue tracce con l'obiettivo di vendicarsi di lui. Tuttavia, una volta che lo ha trovato, Atilla gli ha giurato di non avere a che fare con ciò che era successo al suo braccio destro. Dopo questo faccia a faccia, Devin, spaventata al pensiero che il suo amato sia realmente in grado di uccidere, gli sta chiedendo delle spiegazioni. Allora, Aslan le assicura di non essere intervenuto in aiuto della madre di lei, ma soprattutto di non essersi vendicato per l'aggressione ai danni di Ekrem. Peccato che la realtà sia ben diversa...

The Family Anticipazioni: Devin insofferente...

Devin è sempre più insofferente. Quando Hulya le aveva chiesto se Aslan le avesse già parlato delle regole ferree della famiglia Soykan a cui sarebbe dovuta sottostare anche lei nel caso in cui, alla fine, avesse scelto di diventare sua moglie, Devin non si era lasciata intimidire. Dopotutto, la psicologa aveva capito che la futura suocera desiderava soltanto scoraggiarla in merito alle nozze. Adesso, però, Devin si sta dimostrando molto infastidita: non tollera tutte le regole che dovrebbe rispettare in quanto membro di questa famiglia...

Hulya mette in difficoltà Devin, nelle Anticipazioni di The Family del 26 luglio 2024

Hulya continua a dare del filo da torcere a Devin: il suo obiettivo continua ad essere quello di estenuarla affinché decida di lasciare Aslan. Pertanto, rendendosi conto che la nuora non sopporti le regole ferree della famiglia Soykan, la signora sta facendo del suo meglio per controllarla: addirittura pretende che non guidi più la sua automobile, ma che giri sempre con un autista. Come reagirà Devin a questo ennesimo tentativo di limitare la sua libertà? Intanto, il protagonista sta avendo un acceso dibattito con suo zio Ibrahim, mentre i rispettivi tirapiedi sono in azione sul campo. Come andrà a finire? Non si prevede niente di buono...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 22 al 26 luglio 2024.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.