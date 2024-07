La Promessa Anticipazioni dal 21 al 27 luglio 2024: Manuel vuole rispedire Jimena a casa dei suoi genitori!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 21 al 27 luglio 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, va in onda dopo My Home My Destiny alle ore 15.45 dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica invece sarà trasmessa alle ore 15.30.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 21 al 27 luglio 2024

Nelle puntate de La Promessa in onda dal 21 al 27 luglio 2024, Manuel avrà un duro scontro con Jimena e si convincerà che sua moglie debba tornare al più presto a casa dai suoi mentre Catalina scoprirà che Cruz ha rubato di nuovo qualcosa che appartiene a lei. Mauro verrà istruito, duramente, da Don Romulo per diventare maggiordomo mentre Margarita si troverà in difficoltà a gestire le quote della tenuta ma Don Alonso si rifiuterà di darle una mano.

Puntata di Domenica 21 luglio 2024

Ramona torna a La Promessa e Jana è molto contenta anche se non ha ancora smesso di interrogarsi su cosa sia davvero successo alla donna. Curro decide di andare a trovarla ma il loro incontro gli riserva solo ulteriori punti di domanda. Manuel è sorpreso di quanto rapidamente Jimena si stia riprendendo e si stupisce della proposta della moglie di partire per un viaggio. Il ragazzo si troverà molto presto ad affrontare sia sua moglie che sua madre, che uniranno le loro forze per imporre la loro volontà su quella del marchesino. Mauro è molto felice di cominciare il percorso per diventare maggiordomo e Don Romulo è molto esigente con lui. Lope è in difficoltà da quando non lavora più in cucina ma è sollevato dall’idea che il business delle confetture stia andando molto bene. Catalina e Pelayo invece sono sempre più vicini ma il giovane conte sembra nascondere un lato oscuro. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 21 luglio 2024.

Puntata di Lunedì 22 luglio 2024

Pelayo nasconde davvero qualcosa: è in combutta con Cruz. La marchesa gli ricorda che deve onorare il loro accordo, ovvero quello di sposare Catalina e di allontanarla dalla tenuta. Jana rivela a Curro che Ramona è stata trovata nel bosco, in una grotta. La cameriera comincia ad avere anche molti dubbi sulla salute mentale dell’amica di sua madre. Candela comincia a sentire il peso di non aver seguito Don Carlos ma Simona la rassicura che potrà sempre contare su di lei. Lorenzo, Margarita e Don Alonso si riuniscono per firmare il contratto mentre Manuel si confida con Martina, molto già di morale, e le rivela che l’aver perso il bambino l’ha allontanato da Jimena. Mauro continua a studiare per diventare maggiordomo e comincia a imparare l’abbinamento dei vini. Il ragazzo comincia a pensare, e lo riferisce a Pia, che Don Romulo abbia intenzione di lasciare La Promessa. Don Alonso riferisce a Cruz che il loro figlio vorrebbe riprendere a volare e la marchesa insiste affinché suo marito l’aiuti a fargli cambiare idea. Feliciano e Teresa sono sempre più vicini ma Petra è contraria e si arrabbia con la cameriera, intimandole di stare lontano dal fratello. Abel e Jana fanno visita a Ramona per capire se la donna stia bene o meno. I due si rendono conto che soffre di vuoti di memoria. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 22 luglio 2024.

Puntata di Martedì 23 luglio 2024

Abel è molto preoccupato per lo stato mentale di Ramona e continua a farlo notare a Jana. Feliciano mette in guardia Petra e le intima di non dare fastidio a Teresa. Pelayo lascia Catalina senza parole consegnandole una grossa somma di denaro, frutto – almeno a suo dire – della vendita delle marmellate da parte di un noto hotel di Madrid. Mauro continua la sua formazione ma Don Romulo lo mette sotto pressione mentre Don Alonso è molto fiero di sua figlia e di Pelayo per i risultati che stanno ottenendo. Cruz e Jimena, dopo un duro confronto con Don Alonso – che ha sostenuto il diritto di suo figlio a volare – sembrano mostrare comprensione verso i desideri di Manuel ma qualcosa cambierà. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 23 luglio 2024.

Puntata di Mercoledì 24 luglio 2024

Pia indaga sulle vere intenzioni di Romulo e vuole capire come mai il maggiordomo sia diventato così esigente con Mauro. L’uomo le conferma di non sentirsi molto bene e di voler istruire qualcun altro in caso dovesse essere sostituito. Manuel viene a sapere da Margarita che dietro l’intervento della Guardia Civile, che gli ha impedito di volare, c’è Jimena. Il ragazzo è furioso e affronta la moglie e le strappa una confessione. La sua reazione è molto dura. Candela è molto triste per la partenza di Don Carlos ma una lettera le fa tornare il sorriso mentre Abel confida a Salvador e a Lope di aver chiesto a Jana di diventare la sua fidanzata e che sta attendendo, con ansia, una sua risposta. La cameriera, nel mentre, informa Manuel di aver cominciato una relazione con Abel, nonostante non gli abbia ancora dato una risposta. Cruz vuole dare una festa in maschera e dopo aver convinto Don Alonso, dà istruzioni alla servitù. Tra Petra e Feliciano continua a esserci molta freddezza. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 24 luglio 2024.

Puntata di Giovedì 25 luglio 2024

Feliciano viene informato da Funes della morte di suo padre mentre Manuel viola il divieto di volare imposto dalla Guardia Civile e fa infuriare Cruz e Jimena, che lo raggiunge nell’hangar e scopre che suo marito non ha alcuna intenzione di ascoltarla anzi è proprio furioso con lei e stanco dei suoi atteggiamenti. Romulo convince Don Alonso ad affidare a Mauro i compiti del maggiordomo, in vista della festa mentre Margarita comincia a trovarsi in difficoltà a gestire le quote de La Promessa e chiede aiuto al cognato. Il marchese non accetta di darle una mano perché si sente ingannato da lei. Jana e Curro tornano a fare visita a Ramona e sperano che la donna stavolta, riveli loro qualcosa in più sulla loro madre. I due giovani rimangono molto delusi nel sentirla farfugliare cose senza senza su passate storie d’amore e corteggiatori. La cameriera intanto accetta la proposta di fidanzamento di Abel ma gli chiede di non rivelarlo ancora a nessuno. Don Alonso va a parlare con Manuel e il ragazzo confida al padre di voler chiedere alla moglie di lasciare la tenuta. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 25 luglio 2024.

Puntata di Venerdì 26 luglio 2024

L’idea della festa in maschera ha conquistato tutti e i signori pensano a come vestirsi per la grande serata. Mauro si trova in grande difficoltà, visto che Don Romulo – in vista dell’evento – lo sta mettendo sotto torchio. Manuel vuole a tutti i costi che Jimena torni a casa dei suoi genitori e né Cruz né Don Alonso riescono a convincerlo che non è una buona idea. Suo padre cerca bonariamente di farlo ragionare mentre sua madre si scatena contro di lui ed è pronta a usare la forza affinché suo figlio non faccia questa scellerata scelta. Lope è diventato scontroso da quando è stato cacciato dalla cucina e rimprovera le cuoche per come stanno svolgendo il loro lavoro. Pia è costretta a intervenire per riportarlo alla ragione. Don Alonso continua a rifiutarsi di aiutare Margarita anche se Catalina lo prega di farlo. Il marchese è ancora molto offeso per la partita di poker. Intanto la marchesina e Pelayo sono ancora impegnatissimi con la vendita delle marmellate e si fanno sempre più vicini. Catalina però avrà una brutta sorpresa. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 26 luglio 2024.

Puntata di Sabato 27 luglio 2024

Simona ha ricevuto una lettera e stavolta a scriverla è stato proprio Antonio, suo figlio. La cuoca è molto preoccupata e si confida con l’unica persona con cui può farlo, ovvero Candela. Catalina scopre che a rubare i soldi della vendita delle marmellate è stata Cruz; la marchesa li ha usati per organizzare la festa in maschera. Manuel aggiorna Jana sulla sua discussione con la madre su Ramona e i due finiscono per avere un piccolo scontro. Abel è felice del suo fidanzamento con Jana ma lei non sembra esserne entusiasta e Maria glielo fa notare. Mauro è spaventato dalla severità di Don Romulo e continua a lamentarsi del trattamento che riceve dal maggiordomo e Lope, stavolta, gli dà ragione. Lorenzo mette in atto una serie di strategie per dare fastidio a Margarita e per farla trovare in difficoltà con la gestione delle sue quote della tenuta. La vedova di Don Fernando non si lascia però sopraffare e non solo stuzzica Cruz e mette Manuel sempre più contro Jimena, ma propone a Lope un lavoro nella capitale e in una prestigiosa cucina. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 27 luglio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.