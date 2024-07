Beautiful, Anticipazioni Puntata del 26 luglio 2024: La verità viene a galla. Bill vuole incastrare Sheila!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 26 luglio 2024 su Canale5. Nell’episodio della Soap vedremo che la verità verrà finalmente a galla e si scoprirà che Bill sta fingendo di amare Sheila e ha in mente solo di incastrarla!

Nella puntata di Beautiful in onda il 26 luglio 2024, alle ore 13.50 su Canale5, la verità verrà finalmente a galla. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Bill uscirà allo scoperto e si scoprirà che lo Spencer non è realmente innamorato di Sheila ma la sta solo controllando, affinché lei gli confessi i suoi omicidi e la polizia abbia una prova per incriminarla per sempre. Il magnate non ha perso la testa anzi è diventato un potente e fidato alleato di Ridge, pronto anche lui a fare di tutto per fermare la rossa. Intanto Sheila, ignara di tutto, tornerà da Deacon, desiderosa di passare del tempo con lui e lontana da Villa Spencer.

Beautiful Anticipazioni: Bill finge!

Bill indaga sul passato di Sheila e lo sta facendo per un motivo ben preciso. Lo Spencer vuole sapere cos’abbia combinato la sua compagna in passato e questo perché desidera condividere con lei luci e ombre della loro vita. Così come lei è al corrente dei suoi crimini anche lui vuole conoscere tutto quello che ha fatto, di buono e di sbagliato. Sheila comincerà a rivelargli qualcosa ma sarà molto restia nell’andare a fondo con i suoi racconti. Nella sua vita ha fatto molto male e non tanto per pudore o pentimento ma quanto per tutelare se stessa, non ama ricordare e raccontare. Ma Bill sarà persuasivo. Il magnate è deciso a raccogliere la sua confessione ma non per starle più vicino e capirla meglio ma per stanarla e incastrarla. Bill Spencer ha un preciso piano da mettere a segno e sta fingendo da tempo di amare la malefica rossa.

Anticipazioni Beautiful: Colpo di scena. Bill vuole incriminare Sheila!

Bill non ha mai amato Sheila e mai lo farà. Il magnate si è avvicinato a lei solo per mettere in atto un piano orchestrato con la polizia e con Ridge. Lo Spencer ha il compito di conquistare la fiducia della rossa e di farle raccontare tutti i suoi crimini e tutte le sue malefatte, in modo tale che la polizia la registri – la Villa è tappezzata di microfoni – e possa incriminarla con accuse ben più pesanti, che la condanneranno per sempre alla prigione. Dollar Bill ha deciso di immolarsi per un bene molto più grande. Per la prima volta ha sacrificato se stesso per il bene della sua famiglia, che sarà molto più felice che Sheila non costituirà più un problema per nessuno.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ecco qual è il piano di Bill!

Bill ha avvicinato Sheila e le ha fatto credere di essersi innamorato di lei, perché unica anima a lui affine. Il magnate ha dovuto fingere di essere tornato l’uomo spietato di un tempo e lo ha fatto credere soprattutto alla sua famiglia, ferendo Liam, Wyatt e Katie più di tutti, visto che loro tre – più di tutti gli altri – lo hanno aiutato a diventare una persona migliore. Il magnate deve fare in modo che Sheila gli riveli i suoi crimini, in modo che la polizia registri e la incrimini. Ecco perché sta insistendo affinché gli racconti tutto del suo passato. La Carter è però riluttante e gli ha confessato, per ora, solo molto poco. La rossa, infastidita da certe domande, fuggirà da Deacon e vorrà passare con lui del tempo, sfuggendo alle pressioni di Bill e dall’opprimente Villa Spencer.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 luglio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.