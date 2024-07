Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 17 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 luglio 2024 - Thomas continuerà a insistere con Brooke affinché la Logan gli conceda la sua fiducia e lo aiuti a convincere sua figlia a riassumerlo. Hope intanto inizierà a pensare che riavere il Forrester al suo fianco sia davvero l’unica soluzione possibile a salvare la sua collezione, da cui non vuole separarsi e non vuole che venga chiusa. La ragazza barcollerà vistosamente anche perché sarà certa che Liam e sua madre non saranno d’accordo con lei. Liam invece si presenterà ancora una volta da Bill, convinto che suo padre non ami davvero Sheila e che lui possa ancora convincerlo a tornare indietro sui suoi passi. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 20 luglio 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 17 luglio 2024 - Ozan è un'anima in pena. Il ragazzo è caduto - per l'ennesima volta - in depressione poiché sua moglie ha deciso di andare via di casa per andare a stare dal fratello, e sente terribilmente la sua mancanza. La madre, vedendolo giù di morale, ed essendo molto preoccupata per le sue condizioni, sta provando a rincuorarlo. Vildan gli fa presente di essere sicura che questa sia soltanto un'altra delle messinscene di Zeynep; secondo lei, se semplicemente la ignorasse, tornerebbe di corsa tra le sue braccia. E, forse, Vildan non ha nemmeno tutti i torti...Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 15 al 19 luglio 2024.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 luglio

Nella puntata di The Family di oggi - 17 luglio 2024 - il protagonista era stato molto chiaro con la madre: più di una volta le ha detto a brutto muso di pretendere che resti fuori dalla sua vita privata. Hulya, però, non è abituata a ricevere ordini. Così, determinata ad ostacolare la sua love story con Devin, la signora ha fatto redigere un contratto che lei avrebbe dovuto firmare nel caso in cui le nozze avranno luogo. Ora, Aslan trova l'accordo prematrimoniale e perde le staffe. Intanto, Ibrahim scopre quali siano le reali intenzioni di Atilla in merito al documentario e si prepara ad affrontarlo... Qui la trama completa di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 15 al 19 luglio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 17 luglio 2024 - l’atteggiamento di Jimena comincerà a insospettire sia Jana che Cruz. La marchesina, in barba ai suggerimenti di Abel e di Mercedes, vorrà pranzare insieme a tutti. Il medico e sua madre la sproneranno a tornare in camera ma non potranno evitare che la marchesa e la cameriera capiscano che qualcosa non va. Petra avrà il compito di tenere d’occhio la ragazza ma dovrà anche scoprire dove siano dirette le marmellate di Catalina e Pelayo. Per saperlo la domestica chiederà a Feliciano e lo convincerà a dirle tutto. Manuel rivelerà a Jana di aver parlato con Cruz del ventaglio e le dirà che sua madre gli ha confessato di essere andata a trovare Ramona per ringraziarla di un favore che le aveva fatto in passato. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 14 al 20 luglio 2024.