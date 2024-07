La Promessa Anticipazioni 17 luglio 2024: Cruz e Jana lo sospettano. Per loro Jimena sta mentendo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 17 luglio 2024. Nell’episodio della Soap vedremo che Cruz e Jana cominceranno a sospettare che Jimena non abbia davvero abortito.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 17 luglio 2024, alle ore 15.45, l’atteggiamento di Jimena comincerà a insospettire sia Jana che Cruz. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesina, in barba ai suggerimenti di Abel e di Mercedes, vorrà pranzare insieme a tutti. Il medico e sua madre la sproneranno a tornare in camera ma non potranno evitare che la marchesa e la cameriera capiscano che qualcosa non va. Petra avrà il compito di tenere d’occhio la ragazza ma dovrà anche scoprire dove siano dirette le marmellate di Catalina e Pelayo. Per saperlo la domestica chiederà a Feliciano e lo convincerà a dirle tutto. Manuel rivelerà a Jana di aver parlato con Cruz del ventaglio e le dirà che sua madre gli ha confessato di essere andata a trovare Ramona per ringraziarla di un favore che le aveva fatto in passato.

Anticipazioni La Promessa: Cruz sospetta di Jimena e sguinzaglia Petra

Jimena lo ha fatto davvero, ha finto un aborto. La ragazza è talmente felice di essersi liberata di questo peso, che non riesce a trattenere i sorrisi e l’entusiasmo. Sua madre e Abel l’hanno più volte ripresa e le hanno consigliato di mostrarsi addolorata ma non sarà facile controllarla sempre. La giovane finità per combinare qualche pasticcio e a far venire qualche sospetto a Cruz. La marchesa riterrà molto strano l’atteggiamento della nuora, fin troppo arzilla per aver subito un raschiamento. E quando Jimena si presenterà a pranzo, quasi baldanzosa, la nobile comincerà a intuire che stia fingendo e che abbia mentito a tutti. Chiederà quindi a Petra di tenerla d’occhio.

La Promessa Anticipazioni: Jana crede che Jimena abbia ingannato tutti

Gli atteggiamenti di Jimena insospettiranno pure Jana. La cameriera ha già notato uno strano sorriso sul viso della marchesina, spuntato mentre abbracciava Manuel e il suo comportamento, decisamente poco deluso, la metterà in allarme. Deciderà di parlarne con Abel che la convincerà di aver visto male o di aver frainteso la vicenda. Intanto Petra terrà d’occhio anche le mosse di Catalina e Pelayo. La donna riuscirà a farsi dare da Feliciano la busta con le indicazioni per la spedizione delle marmellate all’hotel di Madrid che le ha richieste.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz convince Manuel di non aver fatto del male a Ramona

Petra avrà il compito di intercettare le marmellate di impedire la vendita mentre Cruz farà in modo che Manuel non abbia più sospetti su di lei. Il ragazzo riferirà a Jana, che cercherà di consolarlo e di non farlo abbattere a causa dell’aborto di Jimena, di aver parlato con la madre e di aver scoperto che sì lei si è recata a casa di Ramona ma solo per ringraziarla di un vecchio favore che le aveva fatto e di cui non aveva mai più avuto occasione di parlare. Per il marchese la situazione sarà chiarita ma non si potrà dire lo stesso di Jana, che continuerà a pensare che la malefica moglie di Don Alonso sia coinvolta nella scomparsa dell’amica di Dolores.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 14 al 20 luglio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.