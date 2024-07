The Family Anticipazioni 17 luglio 2024: Hulya e Devin faccia a faccia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family, la nuova soap opera turca, in onda il 17 luglio 2024 su Canale 5 rivelano che Hulya va a trovare Devin: le due fanno scintille!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 luglio 2024, alle 14:45, Hulya va a trovare Devin nel suo studio e finge di volersi scusare con lei per il comportamento di Aslan. In realtà, la donna vuole scoraggiarla riguardo al matrimonio. Devin, tuttavia, sa bene come tenerle testa, e non si lascia intimidire. Intanto, l'imprenditore sta leggendo l'accordo prematrimoniale e s'infuria con Hulya. Ibrahim, invece, scopre quali sono le reali intenzioni di Atilla rispetto al documentario e lo prende di petto...

The Family Anticipazioni: Aslan perde le staffe...

Devin ha presentato ai suoi amici il suo futuro marito, Aslan. Così, tutti insieme hanno festeggiato la proposta di matrimonio che lei gli ha fatto. La serata stava filando liscia come l'olio, tra chiacchiere e battute, quando è accaduto qualcosa che ha ribaltato la situazione in un batter d'occhio. L'imprenditore ha visto il consorte di sua sorella in compagnia di un'altra donna ed è andato su tutte le furie. Nonostante la scenata, Devin è rimasta al fianco di Aslan...

The Family Anticipazioni: Hulya vs Devin!

Hulya si sta recando nello studio della sua futura nuora. La donna dice a Devin di averla raggiunta perché fortemente desiderosa di scusarsi con lei per l'atteggiamento di suo figlio: Aslan ha un carattere difficile. Tuttavia, Devin si rene ben presto conto che si tratta soltanto di una scusa: in verità, Hulya voleva vederla per provare a scoraggiarla riguardo il matrimonio. La psicologa, però, sa bene come tenerle testa, e non si lascia intimidire...

Aslan furioso con Hulya, nelle Anticipazioni di The Family del 17 luglio 2024

Il protagonista era stato molto chiaro con la madre: più di una volta le ha detto a brutto muso di pretendere che resti fuori dalla sua vita privata. Hulya, però, non è abituata a ricevere ordini. Così, determinata ad ostacolare la sua love story con Devin, la signora ha fatto redigere un contratto che lei avrebbe dovuto firmare nel caso in cui le nozze avranno luogo. Ora, Aslan trova l'accordo prematrimoniale e perde le staffe. Intanto, Ibrahim scopre quali siano le reali intenzioni di Atilla in merito al documentario e si prepara ad affrontarlo...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 15 al 19 luglio 2024.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.