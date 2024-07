Endless Love Anticipazioni Puntate dal 15 al 19 luglio 2024: Nihan sequestrata, Tarik sposa Banu!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 15 al 18 luglio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 15 al 19 luglio 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che anche questa settimana la soap non verrà trasmessa né venerdì in seconda serata né sabato e domenica. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 15 luglio 2024

Su consiglio di Hakki, Nazif chiama Emir e gli dà appuntamento: gli dice di volerlo vedere per parlargli a quattr'occhi, Infatti, la questione è delicata, quindi è necessario che si vedano di persona per discuterne. L'uomo vuole rivelargli chi è il suo misterioso ricattatore. Intanto, Nazif si mette in contatto anche con Nihan e le chiede d'incontrarsi nello stesso luogo.

Puntata in onda Martedì 16 luglio 2024

Nihan si trova all'interno di una vecchia centrale telefonica, tenuta in ostaggio da Nazif. Gli uomini che la amano, Emir e Kemal, si mettono subito sulle sue tracce per liberarla e salvarla. L'imprenditore si ritrova con una pistola puntata contro, mentre l'ingegnere si prepara ad intervenire, quando l'autista viene improvvisamente raggiunto da dei colpi da arma da fuoco. Il Soydere chiama la polizia e i tre si recano in centrale per deporre.

Puntata in onda Mercoledì 17 luglio 2024

Asu è spaventata a morte, certa che Emir sia ad un passo dallo scoprire la sua vera identità. Intanto, Vildan, vedendo Ozan giù di morale, prova a rincuorarlo, dicendogli che sicuramente Zeynep tornerà presto a casa. Infatti, la donna è certa che quella della donna sia solo una messinscena e che, se Ozan la ignorerà, alla fine correrà da lui. Forse, Vildan non ha tutti i torti.

Puntata in onda Giovedì 18 luglio 2024

Nonostante né Fehime né Huseyin siano favorevoli a questa storia d'amore, Tarik decide di fare la proposta di matrimonio a Banu. Quest'ultima, subito dopo, avverte Emir e gli dice di non voler rovinare la vita del suo amato. Intanto, l'imprenditore, avendo nuovi dubbi su Tufan, lo fa seguire proprio da Tarik. Kemal, invece, ha una richiesta per il biondo: vorrebbe che gli fornisse tutte le prove che ha contro Emir per inchiodarlo. In un primo momento, Tufan rifiuta, poi però discute con Asu dell'eventualità di accontentarlo. Nel frattempo, Fehime scopre che Zeynep si è trasferita a casa del fratello, e la figlia le confida di essere stata vittima dei soprusi di Vildan. Allora la madre le propone di riportarla a casa.

Puntata in onda Venerdì 19 luglio 2024

Zeyenep, accompagnata dalla sua migliore amica, Sema, va a parlare con un avvocato. Intanto, grazie ad un'intercettazione telefonica, Tufan scopre che Emir è sulle tracce di Hakki. Il giovane avvisa subito l'uomo, che altrettanto velocemente cancella il filmato in cui è in compagnia di Nazif prima che lo trovi l'imprenditore. Galip, invece, accetta di aiutare Leyla a prendere il posto di Onder e Vildan in azienda. Nel frattempo, Kemal e Zehir stanno interrogando una donna che ha effettuato dei pagamenti sul conto del fratello dell'autista defunto. Dopo averli salutati senza aver dato loro informazioni utili, la signora chiama Hakki.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.