Endless Love Anticipazioni 17 luglio 2024: Asu ha paura, Ozan è depresso...

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 17 luglio 2024 su Canale 5 rivelano che mentre Asu comincia a tremare, Ozan è inconsolabile...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 luglio 2024, alle 14:10, Asu è spaventata a morte, certa che Emir sia ad un passo dallo scoprire la sua vera identità. Intanto, Vildan, vedendo Ozan giù di morale, prova a rincuorarlo, dicendogli che sicuramente Zeynep tornerà presto a casa. Infatti, la donna è certa che quella della donna sia solo una messinscena e che, se Ozan la ignorerà, alla fine correrà da lui. Forse, Vildan non ha tutti i torti...

Endless Love Anticipazioni: Asu terrorizzata!

Asu sta tremando di paura. Da tempo ormai la giovane porta avanti la sua battaglia personale contro Galip ed Emir in gran segreto: vuole farla pagare ad entrambi per la vita da emarginata che le hanno fatto vivere e per le condizioni in cui si trova sua madre, Mujgan. Infatti, Asu è la sorella dell'imprenditore che il loro padre non ha mai riconosciuto, anzi: convinto che la moglie l'avesse concepita fuori dal matrimonio, ha spinto Mujgan al suicidio. Se quest'ultima è in stato vegetativo da venticinque anni, la colpa è soltanto sua. Tuttavia, la ragazza sa bene che il suo vantaggio è quello di poter agire nell'ombra, quindi, ora che sente che Emir è vicino a scoprire la sua vera identità, è spaventata...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep va a vivere da Kemal!

Tufan aveva condotto Zeynep in una clinica per farla abortire, su ordine del suo "capo". Il biondo, però, ha allertato Asu, che li ha raggiunti subito ed ha portato via la sua amica. D'altra parte, Zeynep aveva già chiesto aiuto a Kemal; dunque, si è ritrovata a dover giustificare al fratello la sua presenza in quella clinica. Su suggerimento della mora, la giovane ha raccontato al Soydere di aver pensato d'interrompere la gravidanza perché stanca dei soprusi di Vildan ed Emir. Poi, Zeynep gli ha chiesto di ospitarla in casa sua...

Vildan consola Ozan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 17 luglio 2024

Ozan è un'anima in pena. Il ragazzo è caduto - per l'ennesima volta - in depressione poiché sua moglie ha deciso di andare via di casa per andare a stare dal fratello, e sente terribilmente la sua mancanza. La madre, vedendolo giù di morale, ed essendo molto preoccupata per le sue condizioni, sta provando a rincuorarlo. Vildan gli fa presente di essere sicura che questa sia soltanto un'altra delle messinscene di Zeynep; secondo lei, se semplicemente la ignorasse, tornerebbe di corsa tra le sue braccia. E, forse, Vildan non ha nemmeno tutti i torti...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.