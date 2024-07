The Family Anticipazioni Puntate dal 15 al 19 luglio 2024: Aslan e Devin si sposano, Hulya è furiosa!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della soap opera turca The Family in onda dal 15 al 19 luglio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca con protagonista l'attore che prestava il volto a Cesur di Brave and Beautiful, Kivanc Tatlitug, The Family, in onda dal 15 al 19 luglio 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda lunedì 15 luglio 2024

Durante la cena per festeggiare il compleanno di Ergun, il padre di Devin, la situazione improvvisamente degenera. Interviene prontamente Aslan, il quale si è presentato a sorpresa ed in quanto attuale compagno della psicologa. Aslan prende le difese di Devin, e poi le promette amore eterno. Questa forte dimostrazione del giovane spingerà la ragazza a prendere una decisione importante sul loro futuro.

Puntata in onda martedì 16 luglio 2024

Devin presenta Aslan ai suoi amici, ed insieme celebrano la proposta di matrimonio che lei gli ha fatto. Tuttavia, nel corso della serata, lui perde le staffe perché vede il marito di sua sorella con un'altra donna. Devin, però, decide di restare al fianco di Aslan. Intanto, Hulya è determinata ad impedire che il figlio si sposi con la psicologa; così, fa redigere un contratto che Devin dovrà firmare in caso di matrimonio.

Puntata in onda mercoledì 17 luglio 2024

Hulya va a trovare Devin nel suo studio e finge di volersi scusare con lei per il comportamento di Aslan. In realtà, la donna vuole scoraggiarla riguardo al matrimonio. Devin, tuttavia, sa bene come tenerle testa, e non si lascia intimidire. Intanto, l'imprenditore sta leggendo l'accordo prematrimoniale e s'infuria con Hulya. Ibrahim, invece, scopre quali sono le reali intenzioni di Atilla rispetto al documentario e lo prende di petto.

Puntata in onda giovedì 18 luglio 2024

Cihan sta provando a convincere Devin ad ascoltarlo per parlare insieme della sua infanzia infelice. Dopodiché, la psicologa viene a sapere dell'accordo prematrimoniale che Aslan vorrebbe farle firmare; furiosa, decide di mettere fine alla loro relazione amorosa. Intanto, Atilla subisce delle pressioni da parte di Ibrahim e dell'imprenditore: entrambi vogliono acquisire il controllo del suo canale televisivo. Hulya, invece, deve guardarsi da sua cognato, Ibrahim, che sta cercando di controllarla, portando nella villa le sue guardie di sicurezza ed una badante per sua madre.

Puntata in onda venerdì 19 luglio 2024

Aslan si rende conto che Hulya non vede di buon occhio Devin perché non la ritiene alla sua altezza, né all'altezza della famiglia Soycan. Il giovane, però, mette subito le cose in chiaro: lei è la donna che ama, e non permetterà a niente e a nessuno di ostacolare il loro amore. Intanto, Aslan e Devin fissano la data delle nozze, mentre la donna fa una scoperta interessante. Hulya viene a sapere che Cihan è uno dei pazienti della sua futura nuora, e si gioca la sua carta migliore: lo invita al matrimonio.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.