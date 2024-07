Beautiful, Anticipazioni Puntata del 17 luglio 2024: Hope crolla. Thomas sta per tornare!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 17 luglio 2024. Nell’episodio della Soap di Canale5, Hope comincerà a pensare che sia arrivato il momento di far tornare Thomas alla Forrester mentre il ragazzo cercherà di conquistare la fiducia di Brooke.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 17 luglio 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Thomas continuerà a insistere con Brooke affinché la Logan gli conceda la sua fiducia e lo aiuti a convincere sua figlia a riassumerlo. Hope intanto inizierà a pensare che riavere il Forrester al suo fianco sia davvero l’unica soluzione possibile a salvare la sua collezione, da cui non vuole separarsi e non vuole che venga chiusa. La ragazza barcollerà vistosamente anche perché sarà certa che Liam e sua madre non saranno d’accordo con lei. Liam invece si presenterà ancora una volta da Bill, convinto che suo padre non ami davvero Sheila e che lui possa ancora convincerlo a tornare indietro sui suoi passi.

Anticipazioni Beautiful: Thomas non molla la presa nemmeno su Brooke

Thomas è alla riscossa e intende fare di tutto per ritornare a lavorare alla Forrester. Il ragazzo è convinto di essere davvero l’ultima speranza della Logan e che solo insieme salveranno la Hope for the Future. Lo stilista è però consapevole di dover riconquistare la fiducia sia della sua ex che della sua matrigna. Per questo continuerà a insistere con Brooke affinché lei gli conceda il suo appoggio e non gli remi contro. Thomas assicurerà alla Logan senior il suo totale impegno a dimostrare di essere cambiato e di voler solo il bene dell’azienda e della linea ma soprattutto di aver messo da parte ogni tipo di malefico piano contro di lei. Ma Brooke gli crederà?

Beautiful Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 17 luglio 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Beautiful del 17 luglio 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete dell'episodio della Soap di Canale5.

Beautiful Anticipazioni: Hope crolla!

Thomas sarà scatenato più che mai e vorrà dimostrare a tutti di essere una persona diversa e degna di fiducia. Mentre il Forrester cercherà di convincere Brooke, Hope comincerà a pensare che sia necessario riassumere il suo ex lead designer e mettere da parte, almeno in questo momento, quanto accaduto in passato tra loro. La Logan non riuscirà di certo a dimenticare il male che le è stato fatto ma per il bene della sua collezione deve andare avanti, anche se sarà difficile e non avrà di sicuro l’appoggio di Liam. La giovane sarà sin da subito certa che suo marito non la vedrà come lei e cercherà anzi di dissuaderla dal fare qualsiasi passo verso Thomas, l’uomo che ha rovinato la loro vita.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam torna all’attacco con Bill

Hope non troverà altre soluzioni per salvare la sua collezione e il lavoro di una vita. La ragazza comincerà a pensare che riassumere Thomas sia una necessità e che salvare la sua linea valga il “perdono” del Forrester. Liam però non la vedrà sicuramente come lei e dovrà tentare di convincerlo a lasciarla fare. Intanto lo Spencer avrà altri pensieri per la testa. Il ragazzo ha paura di perdere Bill e deciderà di tornare alla carica con lui. Il ragazzo è certo che il papà non sia innamorato di Sheila e vorrà di nuovo parlargli per portarlo a fare il passo indietro che serve per salvare la sua famiglia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 20 luglio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.