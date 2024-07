Beautiful Anticipazioni Puntate dal 14 al 20 luglio 2024: Hope riassume Thomas ma si mette contro Liam!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 14 al 20 luglio 2024. Ecco cosa accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dal 14 al 20 luglio 2024, alle ore 13.50 dal lunedì al sabato e la domenica alle ore 14.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Le puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 14 al 20 luglio 2024 vedranno Hope prendere la sua decisione e riassumere Thomas come suo lead designer, contro il parere di Liam. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap di Canale5.

Puntata in onda Domenica 14 luglio 2024

Liam rincuorerà Hope ancora una volta. Il ragazzo sarà certo che Douglas tornerà molto presto da loro e che sia solo questione di tempo. Entrambi dovranno dimostrare coraggio e pazienza. Lo Spencer sarà però tormentato da un pensiero martellante. Continuerà infatti a domandarsi come mai suo padre si sia innamorato di Sheila e se davvero abbia perso la testa. Intanto Dollar Bill vedrà la sua compagna tornare a casa dopo una lunga attesa. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 14 luglio 2024.

Puntata in onda Lunedì 15 luglio 2024

Bill sarà una furia e avvertirà Sheila di stare molto attenta alle sue mosse. Il magnate le ricorderà che nessuno lo ha mai tradito senza pagarne le conseguenze e le intimerà di non provarci nemmeno, se non vorrà assaggiare la sua ira. Sheila gli assicurerà di avere occhi solo per lui ma in realtà nasconderà il suo incontro con Deacon, a cui ha fatto giurare di non dire nulla. La Carter, sibillina, chiederà al fidanzato se il suo atteggiamento e le sue paure di un possibile suo tradimento siano nate dopo l’incontro con suo figlio Liam. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 15 luglio 2024.

Puntata in onda Martedì 16 luglio 2024

Bill assicurerà a Sheila di non aver alcun dubbio sulla loro relazione e di non essersi fatto intenerire o condizionare dall’incontro con Liam. Il magnate le prometterà di starle accanto e di mantenere saldo il loro rapporto ma lei dovrà essergli fedele in ogni modo. Thomas intanto cercherà di convincere Brooke di essere cambiato e di volere solo il bene dell’azienda e della Hope for The Future. Il giovane le prometterà di non avere secondi fini. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 16 luglio 2024

Puntata in onda Mercoledì 17 luglio 2024

Thomas insisterà affinché Brooke gli creda e continuerà ad affermare di essere cambiato e di volere solo il bene della Hope For the Future, che non potrà salvarsi se lui non farà ritorno come capo stilista. Liam, convinto che Bill non sia innamorato davvero di Sheila, avrà un nuovo confronto con suo padre. Hope, convinta anche da Steffy, comincerà a pensare che sia necessario accettare Thomas di nuovo al suo fianco ma solo per salvare la sua collezione. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 17 luglio 2024.

Puntata in onda Giovedì 18 luglio 2024

Taylor e lo psicanalista di Thomas saranno concordi nel dire che il Forrester abbia fatto molti progressi e saranno contenti che lui provi a rimettersi in gioco riprendendo il suo lavoro. Liam verrà a sapere che Hope ha deciso di riassumere il suo rivale e di fargli riavere il suo ruolo da stilista. Lo Spencer, spaventato, la implorerà di non farlo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 18 luglio 2024

Puntata in onda Venerdì 19 luglio 2024

Liam cercherà di ricordare a Hope tutto il male che il ragazzo ha causato in passato sia a loro che a tutta la famiglia. Hope sembrerà accettare il consiglio del marito ma farà davvero quello che lui le chiede? Per lo Spencer non ci saranno dubbi e rivelerà a Wyatt di essere certo di aver convinto la consorte a non riassumere il Forrester e quindi di non lavorare più con lui. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 19 luglio 2024

Puntata in onda Sabato 20 luglio 2024

Negli uffici della Forrester Hope rivelerà la sua decisione. Dopo attenta riflessione la ragazza dirà a Thomas di aver scelto di raccoglierlo in squadra ma solo per salvare la sua Hope for the Future. Le sue parole rallegreranno sia Douglas che Taylor e Steffy.

Thomas potrà iniziare a lavorare di nuovo con Hope e pure Brooke appoggerà, in modo molto cauto, questa novità. Il ragazzo tornerà ad avere il ruolo di lead designer della linea della Logan e Steffy gli darà il suo appoggio, mettendo da parte i tempi passati. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 20 luglio 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.