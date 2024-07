Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 16 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 luglio 2024 - Bill continuerà a minacciare Sheila e a farle capire di essere pronto a tutto se lei lo tradisse. La Carter avrà un brividio e comincerà a temere che il suo compagno possa avere dei sospetti su di lei. Decisa a scoprire se sia o meno in pericolo, la rossa gli domanderà cosa gli sia successo e se per caso il suo incontro con Liam lo abbia spinto a pensare male di lei. Il magnate la rassicurerà e le dirà che tra loro non è cambiato nulla e che si è trattato solo di un avvertimento. Intanto Thomas cercherà di convincere Brooke a fidarsi di lui e delle sue azioni, stavolta mirate a fare solo il bene di sua figlia e dalla Hope for the Future. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 16 luglio 2024 - Emir ed il Soydere arrivano dalla Sezin. Il primo si ritrova con una pistola puntata contro, mentre il secondo si sta preparando ad intervenire. All'improvviso, però, Nazif viene raggiunto da una scarica di colpi da arma da fuoco. L'autista muore, ma chi lo ha ucciso? Dopo che questo efferato - e misterioso - delitto ha avuto luogo, Emir, Kemal e la loro amata si dirigono verso la centrale di polizia, poiché devono rilasciare le loro deposizioni... Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 luglio

Nella puntata di The Family di oggi - 16 luglio 2024 - Hulya non riesce proprio ad accettare il pensiero che Aslan abbia scelto di prendere in moglie una persona come Devin che, a parer suo, non è alla sua altezza, né all'altezza della loro prestigiosa famiglia. La donna è determinata come non mia a mettere loro i bastoni tra le ruote: deve fare in modo che si lascino prima che sia troppo tardi, ossia prima che le nozze vengano celebrate. Allora, Hulya prende una drastica decisione, fa redigere un contratto che la nuora dovrà firmare nel caso in cui il matrimonio dovesse avere luogo...Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 luglio 2024 - Margarita si farà sempre più pressante con Don Lorenzo. La donna vorrà che il conte le consegni i documenti di proprietà che lei ha vinto a poker e che lo faccia immediatamente. Questo atteggiamento preoccuperà e farà arrabbiare Martina, che accuserà la madre di essere solo un’arrivista assetata di denaro e vendetta. Intanto Jana cercherà di consolare Manuel distrutto a causa dell’aborto di Jimena. La marchesina invece sarà molto più serena ma sia Abel che sua madre la sproneranno a mostrarsi stanca e disperata, affinché nessuno scopra il loro inganno. Candela rivelerà a tutti di aver deciso di partire per Gijon con Don Carlos ma di volerlo fare di nascosto, per evitare di dover dire addio ai suoi amici. Teresa consiglierà a Feliciano di tenersi lontano da Petra ma il ragazzo non riuscirà a farlo. Pelayo troverà il primo cliente per il progetto delle marmellate e si tratterà di un importante hotel a Madrid. Qui la trama completa de La Promessa.

