La Promessa Anticipazioni 16 luglio 2024: Margarita tormenta Lorenzo. Vuole le quote de La Promessa, ora!

Nella puntata de La Promessa in onda il 16 luglio 2024 su Canale5, Margarita tormenta Don Lorenzo. Vuole i documenti de La Promessa e li vuole subito. Intanto Jana consola Manuel, distrutto dall'aborto di Jimena. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 16 luglio 2024, alle ore 15.45, Margarita si farà sempre più pressante con Don Lorenzo. La donna vorrà che il conte le consegni i documenti di proprietà che lei ha vinto a poker e che lo faccia immediatamente. Questo atteggiamento preoccuperà e farà arrabbiare Martina, che accuserà la madre di essere solo un’arrivista assetata di denaro e vendetta. Intanto Jana cercherà di consolare Manuel distrutto a causa dell’aborto di Jimena. La marchesina invece sarà molto più serena ma sia Abel che sua madre la sproneranno a mostrarsi stanca e disperata, affinché nessuno scopra il loro inganno. Candela rivelerà a tutti di aver deciso di partire per Gijon con Don Carlos ma di volerlo fare di nascosto, per evitare di dover dire addio ai suoi amici. Teresa consiglierà a Feliciano di tenersi lontano da Petra ma il ragazzo non riuscirà a farlo. Pelayo troverà il primo cliente per il progetto delle marmellate e si tratterà di un importante hotel a Madrid.

La Promessa Anticipazioni: Margarita pressa Don Lorenzo

Margarita ha avuto la mano vincente e ha fatto il colpaccio a poker. La donna è riuscita a costringere Don Lorenzo a puntare i documenti di proprietà di parte della tenuta e, con un colpo da maestro, lo ha stracciato. Il Conte, spinto da Cruz, si sta però rifiutando di consegnarle la sua vincita e la cosa la sta rendendo molto nervosa. La vedova di Don Fernando comincerà a essere pressante e a pungolare il De La Mata affinché le dia quanto le spetta. Questo atteggiamento darà molto fastidio a Martina, che accuserà la madre di pensare solo alla vendetta e al denaro e non al lutto che stanno vivendo.

Anticipazioni La Promessa: Manuel distrutto a causa dell’aborto di Jimena

Jimena lo ha fatto davvero, ha finto l’aborto. In accordo con Abel, la marchesina ha messo in scena la perdita del suo bambino e alla tenuta c’è grande disperazione. Manuel non riuscirà a capacitarsi di aver dovuto dire addio al suo erede, l’unico che avrebbe potuto avere con la sua consorte, visto che si rifiuta – non amandola – di andare a letto con lei. Jana cercherà di consolarlo mentre Abel e la duchessa inviteranno Jimena a fingere ancora disperazione e dolore, affinché nessuno sospetti che sta mentendo. Ma la marchesina si lascerà scappare qualche sorrisetto in più, che non sfuggirà né a Jana né a Cruz.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Candela pronta a partire con Don Carlos

Candela deciderà di seguire Don Carlos a Gijon e lo rivelerà ai suoi colleghi. La cuoca dirà loro di volerlo fare prima del previsto, per non soffrire troppo nel dir loro addio. Intanto Teresa consiglierà a Feliciano di non avvicinarsi più a Petra ma il ragazzo non la starà a sentire mentre Pelayo informerà Catalina di aver trovato il loro primo acquirente. Venderanno le loro marmellate a un hotel a Madrid, che si è rivelato entusiasta della loro idea e del loro prodotto.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.