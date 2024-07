Endless Love Anticipazioni 16 luglio 2024, Nihan in grave pericolo: è stata sequestrata!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 16 luglio 2024 su Canale 5: Nihan è stata rapita. Emir e Kemal provano a salvarla!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono sconvolgenti. Nell'episodio in onda il 16 luglio 2024, alle 14:10, Nihan si trova all'interno di una vecchia centrale telefonica, tenuta in ostaggio da Nazif. Gli uomini che la amano, Emir e Kemal, si mettono subito sulle sue tracce per liberarla e salvarla. L'imprenditore si ritrova con una pistola puntata contro, mentre l'ingegnere si prepara ad intervenire, quando l'autista viene improvvisamente raggiunto da dei colpi da arma da fuoco. Il Soydere chiama la polizia e i tre si recano in centrale per deporre...

Endless Love Anticipazioni: Nazif contatta Emir...

Su consiglio di Hakki, Nazif ha fatto la sua prossima mossa: era di fondamentale importanza che allontanasse quanto prima i sospetti da lui. Pertanto, Nazif si è messo in contatto con Emir e gli ha chiesto d'incontrarsi. L'autista ha fatto presente all'imprenditore che si sarebbero dovuti vedere perché ciò che aveva da dirgli doveva dirglielo per forza di persona: era pronto a svelargli la vera identità del suo misterioso ricattatore. Impaziente di scoprirlo, Emir ha accettato subito...

Endless Love Anticipazioni: Nihan presa in ostaggio!

Nazif non ha contattato soltanto il figlio di Galip: parallelamente, ha chiamato anche Nihan e le ha proposto di vedersi nello stesso identico luogo. Ora, la pittrice si ritrova all'interno di una vecchia centrale telefonica, perché l'uomo la sta tenendo in ostaggio. Emir e Kemal, in allarme, si affrettano a raggiungerla, entrambi determinati a liberarla e trarla in salvo. Tuttavia, sta per accadere qualcosa di terribile...

Nazif viene ucciso, nelle Anticipazioni di Endless Love del 16 luglio 2024

Emir ed il Soydere arrivano dalla Sezin. Il primo si ritrova con una pistola puntata contro, mentre il secondo si sta preparando ad intervenire. All'improvviso, però, Nazif viene raggiunto da una scarica di colpi da arma da fuoco. L'autista muore, ma chi lo ha ucciso? Dopo che questo efferato - e misterioso - delitto ha avuto luogo, Emir, Kemal e la loro amata si dirigono verso la centrale di polizia, poiché devono rilasciare le loro deposizioni...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 15 al 19 luglio 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.