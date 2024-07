Beautiful, Anticipazioni Puntata del 16 luglio 2024: Sheila ha paura! Bill è davvero pericoloso

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 16 luglio 2024, Sheila avrà il terrore che Bill abbia scoperto qualcosa su lei e Deacon e spererà di non incorrere nella vendetta dello Spencer. Intanto Thomas pregherà Brooke di dargli fiducia. Scopriamo le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 16 luglio 2024, alle ore 13.50, Bill continuerà a minacciare Sheila e a farle capire di essere pronto a tutto se lei lo tradisse. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Carter avrà un brividio e comincerà a temere che il suo compagno possa avere dei sospetti su di lei. Decisa a scoprire se sia o meno in pericolo, la rossa gli domanderà cosa gli sia successo e se per caso il suo incontro con Liam lo abbia spinto a pensare male di lei. Il magnate la rassicurerà e le dirà che tra loro non è cambiato nulla e che si è trattato solo di un avvertimento. Intanto Thomas cercherà di convincere Brooke a fidarsi di lui e delle sue azioni, stavolta mirate a fare solo il bene di sua figlia e dalla Hope for the Future.

Anticipazioni Beautiful: Sheila ha paura di Bill!

Bill ha minacciato Sheila. Il magnate c’è andato giù pesante e ha fatto sapere alla Carter di essere pronto alla vendetta, se mai lei lo dovesse tradire. Lo Spencer non tollererà alcun tipo di voltafaccia né ora né mai. La Carter ha cominciato a tremare e a preoccuparsi di essere finita nei guai. E vista la sua recente visita a Deacon inizierà a pensare che qualcuno abbia fatto una soffiata al magnate e l’abbia messa in una bruttissima posizione. Per capire se le cose stanno così, la rossa farà la domanda diretta al compagno e gli chiederà se l’incontro con Liam abbia cambiato qualcosa tra loro. La risposta di Dollar Bill la farà rasserenare.

Beautiful Anticipazioni: Bill rassicura Sheila. La ama ancora ma lei dovrà stare attenta

Bill rassicurerà Sheila che niente e nessuno, nemmeno suo figlio, gli farà cambiare idea su di lei. Il magnate le riferirà di averla solo messa in guardia. Il loro rapporto è saldo e lui la ama moltissimo. Tutto questo non muterà se lei gli rimarrà fedele mentre se lo tradirà, scatenerà tutta la sua ira contro di lei e non le lascerà scampo. La rossa tirerà un sospiro di sollievo ma dovrà stare molto attenta alle mosse che farà da ora in poi. Il suo amore per Deacon e il loro bacio non dovrà mai e poi mai venire allo scoperto. Ma riuscirà a tenersi lontano dallo Sharpe, per cui prova dei forti sentimenti, che non riesce più a nascondere?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas alla conquista di Brooke!

Thomas è alla riscossa. Il ragazzo vuole a tutti i costi riconquistare il suo posto in azienda e tornare a lavorare con Hope alla sua collezione. Come ha rivelato Steffy, l’unico modo in cui la Hope for the Future potrà salvarsi, è quello di riassumere il Forrester. Visto i trascorsi, Hope però è titubante non sa se accettare o meno questo compromesso. La Logan ha paura di essere di nuovo tradita e pugnalata alle spalle e la sua stessa preoccupazione la ha Brooke, che non ha mai apprezzato il figliastro. Thomas cercherà di convincere la sua matrigna a lasciarlo fare e prometterà di non essere intenzionato a fare del male a nessuno. Questa volta vuole davvero il bene di Hope e dell’azienda e farà di tutto per far sentire sicura la madre di suo figlio. Brooke riuscirà a credergli? Taylor avrà fatto in modo che la sua amica cominci ad avere fiducia in suo figlio?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 20 luglio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.